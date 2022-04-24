700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla — Finance.ua

700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla
Деякий час китайська компанія Changan офіційно заявила про роботу над власним седаном D-класу під назвою C385 — тоді представники китайського автопрому повідомили про бажання створити модель на водневих паливних елементах, з гібридною силовою установкою та повністю на електриці.
А тепер інженери компанії розповіли про характеристики електрокара, який, втім, за багатьма параметрами програє гібридному побратиму. Наприклад, у Changan заявили, що C385 електричним способом проїхав 700 кілометрів без підзарядки, тоді як версія на гібридному моторі проїжджає на повній заправці 1200 кілометрів.
З іншого боку, для електрокара дальність поїздки дуже велика — 700 кілометрів це більше, ніж можуть запропонувати багато конкурентів. При цьому потужність автомобіля залишає бажати кращого — всього заявлено один електродвигун потужністю 258 кінських сил, який розташували на задній осі.
У компанії нагадали, що платформа підтримує конфігурацію і з двома електромоторами, які можна розташувати спереду та ззаду, але поки що така версія автомобіля не була анонсувала. Можливо, повний привід седану подарують трохи пізніше, а поки що доведеться насолоджуватися заднім. І, звичайно, очікувати рекордів динаміки не варто — розгін від нуля до сотні китайський електрокар може подужати за 5,9 секунди.
Зате транспортний засіб отримав автопілот четвертого рівня за класифікацією SAE — це означає, що автомобіль здатний рухатися заданим маршрутом (включаючи міські дороги) без участі водія. Але, звичайно, це лише заявлена функція, яка на момент продажу автомобіля доступна не буде. Найімовірніше, власники Changan C385 отримають автопілот третього рівня, який вже реалізований в автомобілях-конкурентах, тому що на даний момент на ринку просто немає транспортних засобів з повноцінним автопілотом, який не вимагає участі водія.
На жаль, китайські розробники поки що не готові називати вартість «вбивці Tesla», як і терміни потенційного старту продажів. Але якщо хоча б половина з обіцяного добереться до релізу, а автомобіль при цьому коштуватиме дешевше за прямих конкурентів по ринку, то як мінімум у Китаї (компанія вже заявила про бажання вийти на ринок Європи) з’явиться ще один сильний гравець зі стильним седаном і значним запасом ходу одному заряді.