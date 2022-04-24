700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla

Вчора 00:02Технології&Авто
2864
700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla
Деякий час китайська компанія Changan офіційно заявила про роботу над власним седаном D-класу під назвою C385 — тоді представники китайського автопрому повідомили про бажання створити модель на водневих паливних елементах, з гібридною силовою установкою та повністю на електриці.
А тепер інженери компанії розповіли про характеристики електрокара, який, втім, за багатьма параметрами програє гібридному побратиму. Наприклад, у Changan заявили, що C385 електричним способом проїхав 700 кілометрів без підзарядки, тоді як версія на гібридному моторі проїжджає на повній заправці 1200 кілометрів.
З іншого боку, для електрокара дальність поїздки дуже велика — 700 кілометрів це більше, ніж можуть запропонувати багато конкурентів. При цьому потужність автомобіля залишає бажати кращого — всього заявлено один електродвигун потужністю 258 кінських сил, який розташували на задній осі.
У компанії нагадали, що платформа підтримує конфігурацію і з двома електромоторами, які можна розташувати спереду та ззаду, але поки що така версія автомобіля не була анонсувала. Можливо, повний привід седану подарують трохи пізніше, а поки що доведеться насолоджуватися заднім. І, звичайно, очікувати рекордів динаміки не варто — розгін від нуля до сотні китайський електрокар може подужати за 5,9 секунди.
Зате транспортний засіб отримав автопілот четвертого рівня за класифікацією SAE — це означає, що автомобіль здатний рухатися заданим маршрутом (включаючи міські дороги) без участі водія. Але, звичайно, це лише заявлена ​​функція, яка на момент продажу автомобіля доступна не буде. Найімовірніше, власники Changan C385 отримають автопілот третього рівня, який вже реалізований в автомобілях-конкурентах, тому що на даний момент на ринку просто немає транспортних засобів з повноцінним автопілотом, який не вимагає участі водія.
На жаль, китайські розробники поки що не готові називати вартість «вбивці Tesla», як і терміни потенційного старту продажів. Але якщо хоча б половина з обіцяного добереться до релізу, а автомобіль при цьому коштуватиме дешевше за прямих конкурентів по ринку, то як мінімум у Китаї (компанія вже заявила про бажання вийти на ринок Європи) з’явиться ще один сильний гравець зі стильним седаном і значним запасом ходу одному заряді.
За матеріалами: ITsider.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.