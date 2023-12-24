70% українців у Польщі залишаться на Різдво в цій країні — дослідження — Finance.ua

70% українців у Польщі залишаться на Різдво в цій країні — дослідження Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

70% українців у Польщі залишаться на Різдво в цій країні — дослідження

Понад дві третини громадян України у Польщі (70%) залишаться у цій країні на Різдво. Для більшості українців дорога додому неможлива або значно ускладнена через повномасштабну війну. Половина українців (48%) святкуватимуть Різдво з родиною та родичами, які також перебувають у Польщі. Про це йдеться в дослідженні « Мігранти — Різдво в Польщі », проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Тільки 13% українців планують поїхати додому на Різдво. Лише 2% відзначатимуть свята і вдома, і в Польщі.

В якій країні будуть святкувати Різдво цього року?

Більше половини українців (54%) збираються відзначати найближчі свята за григоріанським або новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Лише кожен десятий респондент (10%) планує святкування 7 січня за юліанським календарем. Майже кожен четвертий іммігрант (23%) має намір святкувати Різдво і в грудні, і в січні.

Майже половина українців (48%) святкуватиме Різдво в Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека, пов’язана з повномасштабною війною в Україні, і складна дорога додому (відповідно 39% і 30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.

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Третина опитаних проведе Різдво в Польщі з родичами, які також перебувають у цій країні. Ще 11% - зі знайомими поляками і 17% - зі знайомими земляками. Кожен п’ятий телефонуватиме чи спілкуватиметься онлайн з близькими, які не живуть у Польщі. Кожен десятий проведе свята на самоті.

Як планують провести Різдво в Польщі?

Якщо говорити про мігрантів усіх національностей, які живуть і працюють у Польщі, більш ніж кожен четвертий іноземець (28%) проведе Різдво в Польщі зі своєю родиною, яка залишиться в цій країні. Варто підкреслити, що в грудні 2020 року лише 12% іммігрантів заявили про відзначення свят у Польщі з родиною. У свою чергу 12% респондентів мають намір святкувати з польськими друзями та знайомими.

«Іноземці становлять 6,5% усіх працівників у Польщі. Тому ми раді, що відсоток іммігрантів, які проводять Різдво в Польщі з польськими друзями, збільшився майже вдвічі. Однак, як показує дослідження, частка іммігрантів, які проводять свята на самоті, також подвоїлася. Тому, як і в попередні роки, ми звертаємося до всіх роботодавців, які працевлаштовують іммігрантів, з проханням пам’ятати про тих, для кого прийдешні свята будуть позначені не лише надією, а й сумом через розлуку з близькими чи тугою за рідним краєм», — коментує результати дослідження голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

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За словами Яна Маліцького, директора Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, це змушує задуматися над тим, як Польща може краще інтегрувати людей з інших країн і культур у суспільство.

«Порівняно з 2020 роком збільшився відсоток мігрантів, які привезли до Польщі свої родини та перенесли сюди центри своїх життєвих інтересів. Багато в чому за рахунок біженців, які тікали від війни в Україні», — твердить Маліцький.

Для 28% опитаних українців — це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% - втретє і майже кожен п’ятий українець (19%), вже більше трьох разів перебував у Польщі у різдвяний період.

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