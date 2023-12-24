70% українців у Польщі залишаться на Різдво в цій країні — дослідження — Finance.ua

70% українців у Польщі залишаться на Різдво в цій країні — дослідження
Понад дві третини громадян України у Польщі (70%) залишаться у цій країні на Різдво. Для більшості українців дорога додому неможлива або значно ускладнена через повномасштабну війну. Половина українців (48%) святкуватимуть Різдво з родиною та родичами, які також перебувають у Польщі. Про це йдеться в дослідженні «Мігранти — Різдво в Польщі», проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Тільки 13% українців планують поїхати додому на Різдво. Лише 2% відзначатимуть свята і вдома, і в Польщі.
В якій країні будуть святкувати Різдво цього року?
Більше половини українців (54%) збираються відзначати найближчі свята за григоріанським або новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Лише кожен десятий респондент (10%) планує святкування 7 січня за юліанським календарем. Майже кожен четвертий іммігрант (23%) має намір святкувати Різдво і в грудні, і в січні.
Майже половина українців (48%) святкуватиме Різдво в Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека, пов’язана з повномасштабною війною в Україні, і складна дорога додому (відповідно 39% і 30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.
Третина опитаних проведе Різдво в Польщі з родичами, які також перебувають у цій країні. Ще 11% - зі знайомими поляками і 17% - зі знайомими земляками. Кожен п’ятий телефонуватиме чи спілкуватиметься онлайн з близькими, які не живуть у Польщі. Кожен десятий проведе свята на самоті.
Як планують провести Різдво в Польщі?
Якщо говорити про мігрантів усіх національностей, які живуть і працюють у Польщі, більш ніж кожен четвертий іноземець (28%) проведе Різдво в Польщі зі своєю родиною, яка залишиться в цій країні. Варто підкреслити, що в грудні 2020 року лише 12% іммігрантів заявили про відзначення свят у Польщі з родиною. У свою чергу 12% респондентів мають намір святкувати з польськими друзями та знайомими.
«Іноземці становлять 6,5% усіх працівників у Польщі. Тому ми раді, що відсоток іммігрантів, які проводять Різдво в Польщі з польськими друзями, збільшився майже вдвічі. Однак, як показує дослідження, частка іммігрантів, які проводять свята на самоті, також подвоїлася. Тому, як і в попередні роки, ми звертаємося до всіх роботодавців, які працевлаштовують іммігрантів, з проханням пам’ятати про тих, для кого прийдешні свята будуть позначені не лише надією, а й сумом через розлуку з близькими чи тугою за рідним краєм», — коментує результати дослідження голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.
За словами Яна Маліцького, директора Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, це змушує задуматися над тим, як Польща може краще інтегрувати людей з інших країн і культур у суспільство.
«Порівняно з 2020 роком збільшився відсоток мігрантів, які привезли до Польщі свої родини та перенесли сюди центри своїх життєвих інтересів. Багато в чому за рахунок біженців, які тікали від війни в Україні», — твердить Маліцький.
Для 28% опитаних українців — це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% - втретє і майже кожен п’ятий українець (19%), вже більше трьох разів перебував у Польщі у різдвяний період.
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