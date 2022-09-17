70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть мільярдерами завдяки крипті — Finance.ua

70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть мільярдерами завдяки крипті Вчора 05:31 — Фінтех і Картки

70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть мільярдерами завдяки крипті

Згідно з результатами опитування Harris Poll Thought Leadership Practice, майже 70% криптовалютних інвесторів вірять, що вони можуть стати мільярдерами завдяки крипті.

Як стало відомо, аналітики опитали 1900 осіб різної вікової категорії. Серед користувачів, які переконані, що криптоінвестиції принесуть їм мільярди, більшість були мілленіалами та представниками покоління Z. За словами дослідників, молодь активніше цікавиться цифровими активами та з більшою ймовірністю зберігатиме свої заощадження у криптовалюті, а не у фіатних грошах.

Окрім даних про «майбутніх мільярдерів», завдяки опитуванню Capitalize стало відомо, що більшість мілленіалів та представників покоління Z розглядають інвестиції в криптовалюту для фінансування власної пенсії. Таким чином респонденти сподіваються зберегти свої заощадження на довгий період часу.

Очевидно, що інтерес до криптовалют серед молоді та нового покоління тільки зростатиме. Так згідно з результатами опитування Study.com, проведеного наприкінці серпня, 64% американських батьків, які вкладають кошти у цифрові активи, хочуть навчати цьому своїх дітей. Цікаво, що більшість респондентів переконані, що курс про блокчейн-технології та інвестування має бути обов’язковою складовою навчального процесу у школах.

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