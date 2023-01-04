7 заборонених дій, які "вбивають" коробку автомат — Finance.ua

7 заборонених дій, які "вбивають" коробку автомат Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

Пам’ятайте, що якщо ви перемикатимете автоматичну коробку під час руху машини, то ви перевантажите її, оскільки автоматична трансмісія отримає навантаження, сповільнюючи ваш автомобіль. У цьому випадку краще використовуйте для цього гальма і тільки після повної зупинки перемикайте селектор або ручку АКПП в потрібний режим.

3. Ніколи не рухайтеся схилом на «нейтралці»

4. Не вмикайте «паркінг», доки машина не зупиниться

Ще одна погана звичка багатьох власників автомобілів із автоматичною коробкою. Йдеться про поспіх на паркуванні, коли автовласники ставлять автомат на «паркінг», не дочекавшись, поки автомобіль повністю зупиниться. Пам’ятайте, що ця звичка негативно впливає на коробку і може убити її в короткий термін.

6. Вчасно змінюйте трансмісійну олію в АКПП

Коли ви змінювали востаннє масло у двигуні? А в автоматичній коробці? Якщо на питання щодо двигуна, напевно, легко відповість майже кожен автолюбитель, то питання з коробкою багатьох водіїв введе у ступор. Дивно, що у світі є безліч людей, які не знають, що в автоматичній коробці потрібно міняти олію.

Якщо не хочете вбити «автомат» у своєму авто, швидше біжіть в автомагазин, купуйте хорошу «трансмісійку» для АКПП (не забудьте подивитися, які рідини рекомендує заливати автовиробник) і вирушайте в сервіс на заміну олії в коробці.

Для більшої кількості автомобілів з автоматом на борту заміна ATF рекомендована кожні 50-60 тис пробігу за умови стандартного використання авто. У варіаторі заміна ATF повинна проходити не рідше за кожні 50 000 пробігу. Роботизовані коробки вимагають заміни олії кожні 60-80 тисяч пробігу. DSG і Powershift (хоч вони й не мають ГДТ) рекомендовано проміжок пробігу в 50-60 тисяч кілометрів, а потім олію потрібно міняти.

Для багатьох водіїв сучасний автомобіль — суцільна загадка. Особливо значки на панелі керування, які спантеличують багатьох. На жаль, деякі автолюбителі не помічають їх, вважаючи за непотрібні ієрогліфи, ребуси або піктограми. На жаль, це часто призводить до серйозних поломок.

Наприклад, у разі будь-яких проблем з АКПП на панелі приладів може з’явитися значок «коробка передач». Часто він з’являється під час перегріву АКПП. Наприклад, це може статися при тривалому русі в пробці в спекотну погоду влітку. У жодному разі не ігноруйте це попередження.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.