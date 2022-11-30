7 вакансій з неповною зайнятістю й зарплатою від 20 тис. грн — Finance.ua

7 вакансій з неповною зайнятістю й зарплатою від 20 тис. грн Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

7 вакансій з неповною зайнятістю й зарплатою від 20 тис. грн

Неповна зайнятість та гнучкий графік зараз — це саме те, що треба. Тому експерти Work.ua вирішили зробити добірку таких вакансій. До речі, у них ще й вказано зарплати — не найнижчі.

Юрист, Київ

Мережа мультибрендових магазинів взуття Welfare.ua шукає в Києві юриста на неповну зайнятість. Графік на період воєнного стану — 3 дні на тиждень: понеділок, середа, пятниця, з 10:00 до 17:00.

У вакансії вказано зарплату 20 000 грн.

Від кандидатів очікують вищої юридичної освіти (обовʼязково) та досвіду роботи в галузі ритейлу (бажано).

Водій з власним вантажним авто, Стрий

«Нова Пошта» в пошуках водія з власним вантажним авто (20 т, цільнометалева — DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo) у місті Стрий Львівської області. Запрошують тих, хто має відкритий ФОП, безаварійний стаж роботи та мріє «як Святий Миколай доставляти посилки, наповнені радістю та турботою».

Зарплата — від 47 000 грн.

Менеджера для організації тренінгів запрошує до свого штату школа особистісного росту Ліз Бурбо «Слухай своє тіло». У вакансії вказано, що робота повністю віддалена, графік — вільний, оплата праці — прозора, включає відсоток від продажу та може становити 40 000-50 000 грн.

Серед обовʼязків на посаді:

організація груп-учасників тренінгів та супровід на всіх етапах навчання;

консультування клієнтів, робота з «теплою» базою клієнтів;

«холодні» дзвінки спеціалістам зі здоров’я (фітнес-тренери, реабілітологи, масажисти, консультанти зі здоров’я, йога-тренери, остеопати, мануальні терапевти, кінезіологи, психотерапевти, лікарі тощо) з метою співробітництва;

ведення звітності та виконання плану продажу.

Курʼєр, різні міста

Компанія Glovo веде постійний набір курʼєрів — піших, на велосипедах та автомобілях. Працівників шукають у різних містах України й обіцяють зарплату від 16 000 і до 50 000 грн на місяць (залежить від міста та кількості доставлених замовлень). Виплати зарплати за потреби можуть зробити раз на тиждень або раз на день.

Також у вакансіях зазначають гнучкий графік: можливість самостійно вирішувати, коли доставляти.

SEO Specialist, дистанційно

Фахівця з SEO-оптимізації сайтів на неповну зайнятість та зарплату 50 000 — 100 000 грн шукає Jose Art Gallery — український проєкт, міжнародна онлайн-галерея з продажу предметів мистецтва по всьому світу та професійна соціальна мережа.

Від кандидатів очікують більш як 2 років досвіду на позиції SEO specialist років, знання англійської мови на рівні від Intermediate, розуміння On-Page та Off-Page-оптимізації сайтів.

Спеціаліст працюватиме віддалено в міжнародному проєкті, займатиметься аналізом конкурентів, розробкою стратегії SEO просуванням та її реалізацією тощо.

Компанія з дизайну інтерʼєру Livita Ltd розмістила на Work.ua вакансію Sales Manager з вільним графіком і зарплатою від 40 000 грн.

Серед обовʼязків на цій посаді роботодавець зазначає опрацьовування лідів, представлення компанії клієнтам, збір ТЗ для дизайнерів, залучення нових клієнтів у тісному контакті з маркетологом.

А серед вимог — знання англійської (С1 або Advanced level), досвід роботи на ринку ЄС та Британії, бажано досвід роботи у дизайні чи будівництві.

«У нас кожен співробітник сам обирає інтенсивність роботи. Можна працювати в спокійному режимі, а можна „ковбасити“, але значно більше заробляти», — сказано у вакансії менеджера проєктів / аналітика на проєкти з впровадження CRM-системи Zoho від компанії CRMiUM.

Тим, хто хоче отримати посаду, знадобиться: 2 роки досвіду впровадження Zoho CRM-системи (чи аналогічної), знання англійської — Upper-Intermediate, розуміння принципів роботи вебзастосунків, баз даних, програмування та бізнес-процесів. Робота повністю дистанційна, зарплата — 30 000 — 70 000 грн.

Бонус

Також фахівці назвали кілька вакансій з неповною зайнятістю, але зарплатою нижче 20 тис. грн. Вони також можуть стати в пригоді багатьом людям, тож ось перелік:

Викладач ІТ-навчання у Рівне: можна без досвіду, робота в другій половині дня, зарплата 15 000 — 20 000 грн, оплачуване стажування.

Інтерв’юер у Київ: проведення анкетування покупців Bauer в ТЦ та на вулиці (2 питання + пропозиція участі в промоакції), зміни з 10:00 до 15:00 або з 15:00 до 20:00, зарплата — 12 000 — 16 000 грн.

Складальник, укладальник, контролер на аптечний склад компанії «БаДМ» у Львів: часткова зайнятість 2 нічних зміни (понеділок, середа), 1-денна зміна — неділя (5-6 год).

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