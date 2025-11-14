ПАРТНЕРСЬКА 7 років застосунку ПУМБ — великі бонуси та розіграш 49 нових смартфонів Сьогодні 09:50

ПУМБ святкує День народження свого застосунку — і дарує клієнтам вигідні бонуси, від яких неможливо відмовитись!

Нові клієнти — отримають 200 грн бонусів за відкриття картки Mastercard

З 3 листопада по 21 грудня 2025 року нові клієнти, які відкриють картку «ВСЕМОЖУ Online» від Mastercard у застосунку ПУМБ, зроблять одну оплату від 100 грн — отримають гарантований бонус 200 грн на віртуальний рахунок.

Як отримати бонус:

Відкрий картку у застосунку ПУМБ.

Здійсни оплату карткою від 100 грн у магазині чи онлайн.

Отримай бонус 200 грн автоматично.

Детальні умови, обмеження та офіційні правила Акції «Відкривай картку Mastercard та вигравай смартфон» тут

Для діючих клієнтів — запроси друга, отримай до 500 грн кожному

З 3 листопада по 21 грудня 2025 року запроси своїх друзів встановити застосунок ПУМБ та відкрити кредитну чи дебетову картку, здійснити одну оплату — і отримайте до 500 грн винагороди кожному!

Як скористатися Акцією для діючих клієнтів:

Відкрий у застосунку ПУМБ розділ або вбийте в пошуку «Запросити друга». Скопіюйте лінк запрошення для обраного месенджеру та надішліть ваше персональне запрошення другу.

Друг оформлює кредитну чи дебетну картку в застосунку і проводить хоча б одну оплату від 100 грн відкритою карткою.

Після виконання умов — ви обоє отримуєте до 500 грн бонусів за оформлення карти з кредитним лімітом чи по 200 грн за оформлення картки без кредитного ліміту у застосунку ПУМБ.

Під час виведення бонусу на власний рахунок утримуються державні податки та збори.

Детальні умови, обмеження та офіційні правила Акції «Запроси друга»

Бонуси для двох Акцій автоматично нараховуються у застосунку ПУМБ після виконання зазначених умов: 1 бонус = 1 гривня (до оподаткування). Оплати враховуються за товари, послуги, комунальні платежі чи поповнення мобільного в застосунку (крім оплат за реквізитами).Бонус за відкритття картки для нових клієнтів анулюється, якщо умови не виконано протягом 30 днів з моменту відкриття картки. Якщо не показує розділ «Мої нагороди» — треба оновити застосунок. Акції діють по всій території України, крім тимчасово окупованих.

Щотижня розіграш новеньких iPhone 17

Кожен новий клієнт або діючий клієнт, який скористався реферальною програмою в період проведення зазначених Акцій — автоматично бере участь у щотижневих розіграшах iPhone 17 (256 GB)!

Загалом в двох зазначених Акціях ПУМБ розіграє 49 новеньких смартфонів серед усіх учасників.

Етапи розіграшів:

03.11 — 09.11

10.11 — 16.11

17.11 — 23.11

24.11 — 30.11

01.12 — 07.12

08.12 — 14.12

15.12 — 21.12

Переможців визначають випадково через сервіс random.org, результати публікуються за лінком

Встановлюй застосунок ПУМБ, запрошуйте друзів і святкуй вигідно!

