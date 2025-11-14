0 800 307 555
ПУМБ святкує День народження свого застосунку — і дарує клієнтам вигідні бонуси, від яких неможливо відмовитись!
Нові клієнти — отримають 200 грн бонусів за відкриття картки Mastercard
З 3 листопада по 21 грудня 2025 року нові клієнти, які відкриють картку «ВСЕМОЖУ Online» від Mastercard у застосунку ПУМБ, зроблять одну оплату від 100 грн — отримають гарантований бонус 200 грн на віртуальний рахунок.

Як отримати бонус:

  • Відкрий картку у застосунку ПУМБ.
  • Здійсни оплату карткою від 100 грн у магазині чи онлайн.
  • Отримай бонус 200 грн автоматично.
Детальні умови, обмеження та офіційні правила Акції «Відкривай картку Mastercard та вигравай смартфон» тут.
Для діючих клієнтів — запроси друга, отримай до 500 грн кожному
З 3 листопада по 21 грудня 2025 року запроси своїх друзів встановити застосунок ПУМБ та відкрити кредитну чи дебетову картку, здійснити одну оплату — і отримайте до 500 грн винагороди кожному!

Як скористатися Акцією для діючих клієнтів:

  • Відкрий у застосунку ПУМБ розділ або вбийте в пошуку «Запросити друга». Скопіюйте лінк запрошення для обраного месенджеру та надішліть ваше персональне запрошення другу.
  • Друг оформлює кредитну чи дебетну картку в застосунку і проводить хоча б одну оплату від 100 грн відкритою карткою.
  • Після виконання умов — ви обоє отримуєте до 500 грн бонусів за оформлення карти з кредитним лімітом чи по 200 грн за оформлення картки без кредитного ліміту у застосунку ПУМБ.
  • Під час виведення бонусу на власний рахунок утримуються державні податки та збори.
Детальні умови, обмеження та офіційні правила Акції «Запроси друга»
Бонуси для двох Акцій автоматично нараховуються у застосунку ПУМБ після виконання зазначених умов: 1 бонус = 1 гривня (до оподаткування). Оплати враховуються за товари, послуги, комунальні платежі чи поповнення мобільного в застосунку (крім оплат за реквізитами).Бонус за відкритття картки для нових клієнтів анулюється, якщо умови не виконано протягом 30 днів з моменту відкриття картки. Якщо не показує розділ «Мої нагороди» — треба оновити застосунок. Акції діють по всій території України, крім тимчасово окупованих.

Щотижня розіграш новеньких iPhone 17

Кожен новий клієнт або діючий клієнт, який скористався реферальною програмою в період проведення зазначених Акцій — автоматично бере участь у щотижневих розіграшах iPhone 17 (256 GB)!
Загалом в двох зазначених Акціях ПУМБ розіграє 49 новеньких смартфонів серед усіх учасників.
Етапи розіграшів:
  • 03.11 — 09.11
  • 10.11 — 16.11
  • 17.11 — 23.11
  • 24.11 — 30.11
  • 01.12 — 07.12
  • 08.12 — 14.12
  • 15.12 — 21.12
Переможців визначають випадково через сервіс random.org, результати публікуються за лінком.
Встановлюй застосунок ПУМБ, запрошуйте друзів і святкуй вигідно!
