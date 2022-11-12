67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування — Finance.ua

67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування
Компанія Yalantis провела тур десятьма університетами України в Дніпрі, Києві та Львові, щоб розказати першокурсникам конкретніше про діапазон спеціальностей в IT і дати поради з отримання першого оферу.
Кількість студентів, що взяли участь: 650, передає dev.ua.
Чи планували студенти до війни вступити на ІТ-спеціальність
- 87% планували вступити на ІТ-спеціальності ще до початку війни;
- 6% ні, вирішили це після початку повномасштабного вторгнення;
- 7% ні, вступили через інші обставини.
Чи планують студенти будувати кар’єру в Україні:
- 67% відповіли ствердно;
- 13% планують релокацію за кордон;
- 20% ще не визначились.
Переважна більшість планує будувати майбутнє в Україні. Так, війна змусила покинути країну багато перспективної молоді, але відсоток досі залишається чималим.
Чим цікава IT-сфера
- 67% через можливість віддаленої роботи;
- 63% через високі зарплати;
- 81% через широкі можливості розвитку;
- 25% через трендовість IT-фаху або за рекомендаціями знайомих і друзів.
Це підтверджує стейтмент про ідейність вибору. Для молоді зараз важливий саморозвиток, іноді навіть більше, ніж матеріальні бенефіти індустрії. Але фінансова сторона превалює у виборі студентів щодо поєднання навчання та роботи.
Чи плануєте поєднувати роботу та навчання
- 83% планують почати працювати за фахом під час навчання;
- 2% вже мають роботу;
- 5% не планують шукати роботу, лише навчатись;
- 10% працюють уже, але не за фахом.
Якими ресурсами вони користуються для покращення скілів
- 70% фахові Telegram-канали;
- 19% шукають матеріали на DOU;
- 37% відвідують кар’єрні заходи;
- 73% відвідують фахові курси та школи;
- 53% отримують такі матеріали за рекомендацією.
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