67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування — Finance.ua
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67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування

Особисті фінанси
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67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування
67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування
Компанія Yalantis провела тур десятьма університетами України в Дніпрі, Києві та Львові, щоб розказати першокурсникам конкретніше про діапазон спеціальностей в IT і дати поради з отримання першого оферу.
Кількість студентів, що взяли участь: 650, передає dev.ua.

Чи планували студенти до війни вступити на ІТ-спеціальність

  • 87% планували вступити на ІТ-спеціальності ще до початку війни;
  • 6% ні, вирішили це після початку повномасштабного вторгнення;
  • 7% ні, вступили через інші обставини.

Чи планують студенти будувати кар’єру в Україні:

  • 67% відповіли ствердно;
  • 13% планують релокацію за кордон;
  • 20% ще не визначились.
Переважна більшість планує будувати майбутнє в Україні. Так, війна змусила покинути країну багато перспективної молоді, але відсоток досі залишається чималим.

Чим цікава IT-сфера

  • 67% через можливість віддаленої роботи;
  • 63% через високі зарплати;
  • 81% через широкі можливості розвитку;
  • 25% через трендовість IT-фаху або за рекомендаціями знайомих і друзів.
Це підтверджує стейтмент про ідейність вибору. Для молоді зараз важливий саморозвиток, іноді навіть більше, ніж матеріальні бенефіти індустрії. Але фінансова сторона превалює у виборі студентів щодо поєднання навчання та роботи.

Чи плануєте поєднувати роботу та навчання

  • 83% планують почати працювати за фахом під час навчання;
  • 2% вже мають роботу;
  • 5% не планують шукати роботу, лише навчатись;
  • 10% працюють уже, але не за фахом.

Якими ресурсами вони користуються для покращення скілів

  • 70% фахові Telegram-канали;
  • 19% шукають матеріали на DOU;
  • 37% відвідують кар’єрні заходи;
  • 73% відвідують фахові курси та школи;
  • 53% отримують такі матеріали за рекомендацією.
До речі, англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. І якщо потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на міжнародну мережу шкіл англійської мови Speak Up. Спілкування лише англійською, доступ до навчання з будь-якої точки світу, гнучкість у реалізації особистого плану навчання — це те, що допоможе добре прокачати свою англійську.

Почати вивчати англійську

За матеріалами:
dev.ua
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