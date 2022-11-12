67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування — Finance.ua

67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування Сьогодні 06:20 — Особисті фінанси

67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування

Компанія Yalantis провела тур десятьма університетами України в Дніпрі, Києві та Львові, щоб розказати першокурсникам конкретніше про діапазон спеціальностей в IT і дати поради з отримання першого оферу.

Кількість студентів, що взяли участь: 650, передає dev.ua.

Чи планували студенти до війни вступити на ІТ-спеціальність

87% планували вступити на ІТ-спеціальності ще до початку війни;

6% ні, вирішили це після початку повномасштабного вторгнення;

7% ні, вступили через інші обставини.

Чи планують студенти будувати кар’єру в Україні:

67% відповіли ствердно;

13% планують релокацію за кордон;

20% ще не визначились.

Переважна більшість планує будувати майбутнє в Україні. Так, війна змусила покинути країну багато перспективної молоді, але відсоток досі залишається чималим.

Чим цікава IT-сфера

67% через можливість віддаленої роботи;

63% через високі зарплати;

81% через широкі можливості розвитку;

25% через трендовість IT-фаху або за рекомендаціями знайомих і друзів.

Це підтверджує стейтмент про ідейність вибору. Для молоді зараз важливий саморозвиток, іноді навіть більше, ніж матеріальні бенефіти індустрії. Але фінансова сторона превалює у виборі студентів щодо поєднання навчання та роботи.

Чи плануєте поєднувати роботу та навчання

83% планують почати працювати за фахом під час навчання;

2% вже мають роботу;

5% не планують шукати роботу, лише навчатись;

10% працюють уже, але не за фахом.

Якими ресурсами вони користуються для покращення скілів

70% фахові Telegram-канали;

19% шукають матеріали на DOU;

37% відвідують кар’єрні заходи;

73% відвідують фахові курси та школи;

53% отримують такі матеріали за рекомендацією.

До речі, англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. І якщо потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на міжнародну мережу шкіл англійської мови Speak Up. Спілкування лише англійською, доступ до навчання з будь-якої точки світу, гнучкість у реалізації особистого плану навчання — це те, що допоможе добре прокачати свою англійську.

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