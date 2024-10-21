ПАРТНЕРСЬКА 66,6% криптоентузіастів віддають перевагу картці Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів вище середньої зарплати по країні — соцдослідження Сьогодні 10:35 — Криптовалюта

Нещодавно незалежні криптоаналітики провели два масштабні дослідження для вивчення поточного стану Web3-ринку. Дослідники зосередилися на використанні цифрових активів і проаналізували, скільки українці заробляють на аірдропах.

За даними опитувань, 29% респондентів використовують криптогаманець Trustee Plus , а платіжною карткою цього сервісу користуються понад 60%. Крім того, стало відомо, що аірдропи набрали значної популярності серед жителів України.

Перше дослідження провели журналісти видання MNBC. Вони з’ясували, як користувачі ставляться до криптовалют, якими сервісами користуються, і які цифрові активи зберігають у своїх гаманцях. До трійки найпопулярніших криптогаманців увійшли Metamask, Trust і Trustee Plus.

Варто зазначити, що останній швидко набирає популярності серед українських користувачів, стаючи їхнім основним вибором. Ба більше, цей криптогаманець домінує в сегменті криптовалютних карток, утримуючи значні 66,6% ринку.

Друге дослідження від видання Incrypted продемонструвало, що 19% учасників опитування отримали дохід понад $5000 від одного аірдропу. Середній заробіток від таких роздач склав $7927, що в 15 разів більше за середню зарплату українця. Це підкреслює значні фінансові можливості аірдропів для криптоентузіастів.

У зв’язку зі наростальною популярністю аірдропів, команда Incrypted оголосила про запуск навчального курсу « Аірдропи: від нуля до першого результату ».

Крім того, дослідження виділило найпопулярніші цифрові активи серед українців. До топ-3 увійшли Ethereum, USDT і біткоїн. До речі, Trustee Plus надає користувачам можливість дізнатися, як вивести гроші з біткоін гаманця на банківську карту.

Trusteeglobal За матеріалами:

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