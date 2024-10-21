66,6% криптоентузіастів віддають перевагу картці Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів вище середньої зарплати по країні — соцдослідження — Finance.ua
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66,6% криптоентузіастів віддають перевагу картці Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів вище середньої зарплати по країні — соцдослідження

Криптовалюта
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Нещодавно незалежні криптоаналітики провели два масштабні дослідження для вивчення поточного стану Web3-ринку. Дослідники зосередилися на використанні цифрових активів і проаналізували, скільки українці заробляють на аірдропах.
За даними опитувань, 29% респондентів використовують криптогаманець Trustee Plus, а платіжною карткою цього сервісу користуються понад 60%. Крім того, стало відомо, що аірдропи набрали значної популярності серед жителів України.
66,6% криптоентузіастів віддають перевагу картці Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів вище середньої зарплати по країні — соцдослідження
Перше дослідження провели журналісти видання MNBC. Вони з’ясували, як користувачі ставляться до криптовалют, якими сервісами користуються, і які цифрові активи зберігають у своїх гаманцях. До трійки найпопулярніших криптогаманців увійшли Metamask, Trust і Trustee Plus.
Варто зазначити, що останній швидко набирає популярності серед українських користувачів, стаючи їхнім основним вибором. Ба більше, цей криптогаманець домінує в сегменті криптовалютних карток, утримуючи значні 66,6% ринку.
66,6% криптоентузіастів віддають перевагу картці Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів вище середньої зарплати по країні — соцдослідження
Друге дослідження від видання Incrypted продемонструвало, що 19% учасників опитування отримали дохід понад $5000 від одного аірдропу. Середній заробіток від таких роздач склав $7927, що в 15 разів більше за середню зарплату українця. Це підкреслює значні фінансові можливості аірдропів для криптоентузіастів.
У зв’язку зі наростальною популярністю аірдропів, команда Incrypted оголосила про запуск навчального курсу «Аірдропи: від нуля до першого результату».
Крім того, дослідження виділило найпопулярніші цифрові активи серед українців. До топ-3 увійшли Ethereum, USDT і біткоїн. До речі, Trustee Plus надає користувачам можливість дізнатися, як вивести гроші з біткоін гаманця на банківську карту.
За матеріалами:
Trusteeglobal
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