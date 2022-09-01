65% всіх Bitcoin у світі не переміщались більше року — Finance.ua

65% всіх Bitcoin у світі не переміщались більше року Вчора 00:30 — Фінтех і Картки

65% всіх Bitcoin у світі не переміщались більше року

Згідно з даними дослідників Glassnode, 65% усіх Bitcoin у світі були бездіяльними упродовж більш ніж 1 року.

Більша частина видобутої флагманської криптовалюти нерухомо лежала на гаманцях своїх власників — і під час падіння вартості цифрових активів, і під час зростання. На момент написання новини достеменно не відомо причин бездіяльності Bitcoin-інвесторів. Можливо, користувачі просто очікують на ріст вартості ВТС, щоб отримати максимально високі прибутки.

Також на початку серпня стало відомо про 13% Bitcoin, які не переміщалися більше 10 років (приблизно 2 445 994.628 BTC). Деякі аналітики зробили припущення, що ці Bitcoin втрачені назавжди. Наприклад, через смерть власника або неможливість відновити доступ до гаманця.

noworries За матеріалами:

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