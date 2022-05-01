63% людей зараз онлайн. Великий звіт Digital 2022 про користувачів інтернету — Finance.ua

63% людей зараз онлайн. Великий звіт Digital 2022 про користувачів інтернету

63% людей зараз онлайн. Великий звіт Digital 2022 про користувачів інтернету

Новий звіт Digital 2022 Global Statshot від DataReportal демонструє, що понад 5 млрд людей у ​​всьому світі зараз користуються інтернетом, а 63% всього населення світу зараз онлайн, передає AIN.UA

Як відзначається, 5,32 млрд людей у ​​всьому світі користуються мобільними телефонами, це 67% населення планети. 4 з 5 мобільних телефонів — смартфони.

5 млрд людей зараз користуються інтернетом, при цьому за останній рік їх загальна кількість зросла майже на 200 млн. 63% населення світу зараз онлайн, але все ще існують важливі відмінності в «якості» доступу до Інтернету у різних регіонах. У всьому світі сьогодні 4,65 млрд користувачів соціальних мереж, це 58,7% всього населення планети.

Якщо вважати, що соцмережами можуть користуватися люди від 13 років, приблизно три чверті усіх це вже роблять. Користувачі проводять в середньому по 6 годин і 53 хвилини онлайн щодня. Типовий користувач інтернету зараз проводить в мережі понад 40% свого життя.

Жінки у віці від 16 до 24 зараз проводять в інтернеті в середньому 8 годин на день. Це означає, що багато жінок у цій демографічній групі проводять в мережі стільки ж часу, скільки сплять.

Південна Азія є домом для найбільшої частини офлайн-населення. У цьому регіоні проживає понад третина всіх «непідключених» у світі.

744 млн людей залишаються офлайн в Індії, що становить більшу частину населення країни.

1 з 9 користувачів працездатного віку в усьому світі зараз володіє якоюсь формою криптовалюти.

46,4% користувачів працездатного віку в усьому світі зараз переглядають онлайн-підручники, відео з інструкціями та навчальний контент щотижня.

57% респондентів кажуть, що вони робили онлайн-покупку за останні 30 днів.

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