Чому «ребра» на даху авто роблять його безпечнішим і економнішим — Finance.ua
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Чому «ребра» на даху авто роблять його безпечнішим і економнішим

Технології&Авто
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Чому «ребра» на даху авто роблять його безпечнішим і економнішим
Чому «ребра» на даху авто роблять його безпечнішим і економнішим
Якщо придивитися до будь-якого сучасного кросовера або позашляховика зверху — можна помітити характерні ребра на даху. Ця особливість дизайну — не просто примха інженерів, а життєво важливий елемент конструкції.
Головна причина рифлення — посилення жорсткості кузова. У високих авто типу Toyota RAV4 або Volkswagen Tiguan площа даху значно більша, ніж у седанів, а стійки вищі. Без додаткових ребер жорсткості кузов міг би «грати» на бездоріжжі та навіть перекошуватися, що в критичних ситуаціях заважало б відчинити двері.
Рифлений дах працює як додатковий силовий елемент, він розподіляє навантаження при ударах зверху, що особливо важливо для позашляховиків.
Але це ще не все — ребра на даху серйозно впливають на аеродинаміку. Інженери з’ясували: в аеродинамічних трубах такі елементи знижують опір повітря на 5−7%, що економить паливо і зменшує шум у салоні. Кожне ребро ретельно прораховується. Іноді їх розташування змінюють по 10−15 разів, поки не доб’ються ідеального результату.
А ось у низьких малолітражок гладкі дахи — їхній кузов і так доволі жорсткий, а невеликі розміри дають змогу обійтися внутрішніми підсилювачами. Але для масивних кросоверів рифлення залишається обов’язковим — без нього ні про яку безпеку і комфортну їзду не могло б бути й мови. Тож наступного разу, коли будете мити машину, зверніть увагу на ці непомітні, але такі важливі ребра жорсткості.
За матеріалами:
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