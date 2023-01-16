Більше половини світового багатства перебуває в руках найбагатших людей планети — Finance.ua

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Більше половини світового багатства перебуває в руках найбагатших людей планети

Особисті фінанси
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Більше половини світового багатства перебуває в руках найбагатших людей планети
Більше половини світового багатства перебуває в руках найбагатших людей планети
Уперше за чверть століття у світі спостерігається одночасне зростання крайньої бідності та крайнього багатства. Корпорації та їхні власники отримують вигоду у тому числі з різних криз. Це випливає із щорічної доповіді об’єднання благодійних організацій Oxfam, оприлюдненої у понеділок, 16 січня, в перший день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.
У доповіді під назвою «Виживання найбагатших» йдеться, що загалом 26 трильйонів доларів, або майже 62% світового багатства, що були накопичені з 2020 року під час кризи, викликаної пандемією COVID-19, опинилися в руках 1% найбагатших людей планети, у той час як на решту 99% населення припали лише 16 трильйонів доларів, або 38% цього приросту.
Торік статки мільярдерів знову істотно зросли завдяки «стрімкому зростанню прибутків продовольчих та енергетичних компаній». За даними Oxfam, прибуток 95% цих компаній у 2022 році зріс більш ніж вдвічі.

Кожен десятий мешканець Землі голодує

Водночас реальні доходи щонайменше 1,7 мільярда працівників у 2022 році скоротилися, адже в їхніх країнах інфляція випереджає темпи зростання заробітної плати, зазначається у доповіді. Понад 820 мільйонів людей, або приблизно кожен десятий житель Землі, страждають від голоду. При цьому близько 60% голодуючого населення світу — жінки та дівчатка.
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Це, ймовірно, найбільше зростання глобальної нерівності та злиднів з часів Другої світової війни, зазначає організація з посиланням на дані Світового банку. Oxfam закликала уряди країн по всьому світу підвищити податки на багатство, а також на «надмірний надприбуток» внаслідок пандемії коронавірусу та інфляції, щоб зупинити поширення бідності та голоду.

Міністерка розвитку ФРН застерігає щодо загроз економічної нерівності

Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) вважає «небезпечними» висновки, зроблені у доповіді Oxfam.
«Пандемія, конфлікти і не в останню чергу агресивна війна росії відкинули нас на роки назад в плані бідності, голоду, охорони здоров’я та освіти — у той час як багаті стали ще багатшими. Якщо ми не зменшимо нерівність у всьому світі — ми не зможемо подолати ці кризи», — сказала політикиня.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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