6 помилок у подорожах, які забирають ваші гроші: прості лайфхаки — Finance.ua

6 помилок у подорожах, які забирають ваші гроші: прості лайфхаки Сьогодні 06:03 — Особисті фінанси

6 помилок у подорожах, які забирають ваші гроші: прості лайфхаки

Відпустка — це, можливо, чи не найбільш очікувана подія року, якщо ви сумлінно та багато працювали. Звісно, хочеться отримати якісний відпочинок, але є моменти, де ви просто дарма переплачуєте кошти.

Як цього уникнути, розповіли експерти видання The Telegraph

Купуєте валюту в аеропорту

Запам’ятайте, що аеропорт завжди ставить свою націнку абсолютно на все й на іноземну валюту в тому числі.

Сьогодні скрізь ви можете розплачуватися карткою, тому, можливо, готівка вам і не знадобиться. Якщо ж все-таки вона потрібна, то краще обміняти її або в Україні за місцевим курсом, або вже в країні вашого призначення.

Оплата не місцевою валютою

У магазинах, ресторанах і закордонних пунктах прийому готівки іноді пропонують здійснення платежу, який уже конвертований у валюту вашої країни (у нашому випадку — гривні) замість місцевої валюти.

Вибір уже конвертованого курсу може коштувати вам більше, тому обирайте місцеву валюту.

Не вмієте швидко рахувати

Звучить доволі дивно, але без цього вміння ви, ймовірніше, будете переплачувати. Уявіть ситуацію: ви хочете придбати за кордоном якийсь одяг, який також продається і в Україні. Але може виявитися, що вдома він набагато дешевший. Таких прикладів може бути багато, тому варто вміти хоча б приблизно розуміти вартість товарів у нашій валюті.

Втрачаєте гроші на «закритій» валюті

Закрита валюта — це та, яку можна купити лише в країні, де вона випущена. Тож вам доведеться обміняти гроші після прибуття, а не до того, як ви приїдете туди.

Найбільша помилка в цьому — обміняти занадто багато і забути зробити зворотний обмін у вашу валюту. Дуже велика ймовірність, що придбану валюту ви не зможете ні обміняти назад у гривні, ні витратити.

Не повертаєте ПДВ

Деякі країни дозволяють туристам повертати ПДВ на товари, які вони купили під час відвідування. Зазвичай повертається до 20% від вартості покупки.

Ознайомитися з цими правилами в країнах ЄС можна за посиланням

Прибуваєте непідготовленими

Перед приїздом в іншу країну ознайомтеся з цінами — де дешевше, де дорожче. Не знаючи хоча б приблизних місцевих розцінок, ви можете суттєво переплачувати просто через те, що ви турист.

Якщо в інтернеті ви не знайшли надійних порад, поспілкуйтеся з місцевими мешканцями, працівниками готелю чи таксистами. Але не вимикайте раціональне мислення. Якщо хтось із ваших знайомих уже був там, куди ви летите, поцікавтеся і їхніми відгуками.

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