6 пляжів у Європі, які теплі взимку — Finance.ua

6 пляжів у Європі, які теплі взимку Сьогодні 07:27

Європа зазвичай не є першим вибором для мандрівників, які шукають теплі пляжі взимку. Однак є захоплюючі сонячні місця, які приваблюють багатьох відвідувачів. Ці затишні пляжі є раєм для північних європейців, і американці точно можуть зрозуміти, чому, відвідавши їх.

ПрРо це пише Travel Off Path з посиланням на дані Holidu.

Топ-6 пляжів Європи, де тепло навіть взимку:

1. Лос Крістіанос, Тенеріфе, Іспанія. Коли справа доходить до теплої погоди і пляжів в Європі, Іспанія зазвичай першою приходить на думку. Найкращим і найтеплішим пляжем мальовничого Тенеріфе, який є найбільшим з Канарських островів Іспанії, вважається Лос-Крістіанос із середньою зимовою температурою 20,6ºC і великою кількістю сонячних годин.

2. Гзіра, Мальта

У прекрасному прибережному містечку Ґзіра є чудові місця для купання, ресторани, готелі, чудова архітектура, яку можна досліджувати — туристи можуть навіть відвідати екскурсію «Грою престолів» — і багато цікавого!

Поруч з Ґзірою мандрівники також можуть відвідати такі пляжі, як Кам’яний пляж, щоб помилуватися чудовими краєвидами або насолодитися неймовірно чистою блакитною водою на пляжі Фон-Гадір. Середня температура взимку становить 18ºC (близько 64,4 ºF), а найхолоднішим місяцем є лютий.

3. Сіракузи, Сицилія, Італія

Коли справа доходить до подорожі до Європи, Італія завжди є мудрим вибором. Тепер, коли нові високошвидкісні поїзди з’єднують більше міст, мандрівникам стало легше пересуватися цією країною. Коли справа доходить до теплих напрямків, звичайно, їхати на південь завжди розумно.

4. Агіос Ніколаос, Крит, Греція

Крит ідеально підходить для відвідування цілий рік, і є надзвичайні пляжні напрямки, такі як Агіос Ніколаос, які також чудово відвідати взимку. У цьому курортному містечку є прекрасне озеро, бурхливе нічне життя та чудові пляжі, такі як Аммуді В, Кітроплатія В, Аммос В і Гардорос В.

5. Луз, Алгарве, Португалія

Ті, хто користується дешевими зимовими квитками до Лісабона, можуть піти трохи на південь і дістатися вражаючого Прайя-да-Луз. Це химерне рибальське село має чудові пляжі зі спокійною та чистою блакитною водою та піском, дуже приємні в грудні та січні.

6. Малага, Іспанія

Малага, ще одне чудове зимове місце в Іспанії, має всі складові для ідеальної відпустки. Хоча середня зимова температура становить 16ºC —60,8ºF, є багато зимових днів, коли температура може перевищувати 20ºC або 68ºF.

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