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500 найбагатших людей світу збільшили свої активи на $336 млрд

Особисті фінанси
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У понеділок, 15 червня, на момент закриття фінансових торгів у Нью-Йорку, 500 найбагатших людей світу збільшили свої активи на $336 млрд.
Цей показник став найбільшим одноденним приростом капіталу, зафіксованим за всю історію спостережень. Їх сукупний чистий капітал досяг позначки у $13,3 трлн.
Про це повідомляє Вloomberg.
Ілон Маск, який є першим у світі трильйонером, збільшив фінансовий відрив від інших учасників рейтингу. Його активи зросли на понад 10%.
500 найбагатших людей світу збільшили свої активи на $336 млрд
Поточний розподіл активів демонструє розрив усередині групи ультрабагатих людей. Відповідно до фінансового індексу, 50 найбагатших осіб контролюють $6,5 трлн, тоді як решта 450 учасників списку спільно володіють $6,8 трлн.
Фінансові ринки продемонстрували підйом після підписання тимчасової угоди між США та Іраном щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.
Додатковим фактором виступив публічний дебют компанії Space Exploration Technologies на фондовому ринку, що відбувся за тиждень до цього. Дані події підняли промисловий індекс Доу-Джонса до рекордного значення, а індекси Nasdaq 100 та MSCI World зафіксувалися біля своїх історичних максимумів.
Головним чинником зростання капіталу на ринку стали акції SpaceX, ринкова вартість яких піднялася на 20% через масові закупівлі з боку роздрібних трейдерів. Це додало $164 млрд до капіталу Маска, що практично дорівнює загальному приросту інших 499 учасників рейтингу разом узятих.
За матеріалами:
Finance.ua
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