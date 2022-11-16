500 гривень на ліки: хто з українців може розраховувати на нову допомогу — Finance.ua

500 гривень на ліки: хто з українців може розраховувати на нову допомогу Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

Допомогу одноразово надає Фонд Ліки для України. Він покриває до 50% вартості замовлення та організує безкоштовну доставку замовлень від 500 гривень.

Щоб оформити допомогу, необхідно скористатися сайтом або додатком Liki24

До речі, всю суму необов’язково витрачати одразу — частину можна використати надалі. Але компенсація не може перевищувати 500 грн. Діє обмеження часу — кошти доступні протягом трьох днів з моменту активації послуги.

Медикаменти із компенсацією можна отримати через Укрпошту чи Нову пошту — по всій країні, де працюють відповідні відділення. Компенсація не діє при самовивезенні препаратів — лише при замовленні доставки.

Допомога доступна всім українцям, які постраждали від війни та потребують медикаментів.

Проте громадян закликали відповідально ставитися до ситуації та використати гроші Фонду, якщо вони втратили джерело доходу або не можуть купити ліки з інших причин, до яких призвела війна.

Як відомо, сервіс Liki24 відновив роботу у квітні поточного року. Також через нього можна отримати гуманітарну допомогу з Європи: антисептики, знеболювальні, вітаміни, препарати для шлунково-кишкового тракту та предмети гігієни для жінок та дітей.

Як працює фонд? Влада залучає небайдужих людей в Україні, міжнародних друзів та партнерів, донорів та волонтерів у нашій країні та Євросоюзі. Представники організації закуповують ліки на українському ринку, щоб наші співвітчизники могли отримувати компенсацію їх вартості. Дефіцитні медикаменти імпортують.

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