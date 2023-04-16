«50 кв. м на особу». На розмір компенсацій за зруйноване війною житло можуть запровадити ліміт — Finance.ua

«50 кв. м на особу». На розмір компенсацій за зруйноване війною житло можуть запровадити ліміт Сьогодні 12:45 — Нерухомість

«50 кв. м на особу». На розмір компенсацій за зруйноване війною житло можуть запровадити ліміт

Українська влада обговорює можливість обмежити розмір компенсації за знищене війною нерухоме майно.

Про такі дискусії UBR.ua розповів президент Конфедерації будівельників України (КСУ) Лев Парцхаладзе, який уточнив, що захід обговорювався у розмовах «першими особами, у тому числі тими, хто писав закон».

«Бюджет не гумовий, а держава має забезпечити справедливість у разі надання компенсацій. Тому щось може взяти на себе, а щось — ні», — пояснив логіку обговорень Парцхаладзе.

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З дискусій, в яких брав участь Парцхаладзе, він припускає, що компенсація не може повністю покривати відновлення великих приватних будинків.

На його думку, можливе запровадження ліміту на розмір житлоплощі, який покриватиметься відшкодуванням: наприклад, 50 кв. м на особу + 25 кв. м на кожного члена сім’ї.

Закон про компенсацію за зруйноване і пошкоджене внаслідок війни нерухоме майно набуде чинності з 22 травня. Однак метод оцінки вартості зруйнованого житла, від якого залежатиме розмір компенсації, ще належить затвердити Кабінету міністрів України.

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Окремі експерти сумніваються, що оцінка вартості квадратного метра відповідатиме ринковим цінам. Цьому може перешкодити дорожнеча реалізації програми: виходячи з уже поданих заявок на компенсацію, її бюджет може обчислюватися сотнями мільярдів гривень.

Тим часом голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк запевнила, що влада розробляє механізм таким чином, щоб метод розрахунку вартості зруйнованого житла забезпечив якомога ближчу до ринкової ціну квадратного метра.

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