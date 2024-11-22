5 типових помилок на співбесіді, та як їх уникнути — Finance.ua

5 типових помилок на співбесіді, та як їх уникнути Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

5 типових помилок на співбесіді, та як їх уникнути

Чи не кожен кандидат стикався з труднощами під час проходження співбесіди. І попри те, що періодично з’являються матеріали з детальним розбором того, чого категорично не можна робити, шукачі продовжують наступати на ті самі граблі.

Work.ua підготував добірку найпоширеніших фейлів, які підстерігають шукачів, та прості способи їх розв’язання.

1. Запізнення

Будь-який роботодавець звертає увагу на пунктуальність, навіть потенційних працівників. Адже варто цінувати як власний робочий час, так і час інших. Щоб уникнути запізнень, робіть собі нагадування, користуйтесь онлайн-календарями або просто перевірте сповіщення з нагадуванням про співбесіду на Work.ua.

Водночас рекрутери не радять приходити на співбесіду занадто рано. Оптимальним варіантом є поява за 5−10 хвилин до початку зустрічі.

Якщо ж із певних причин ви не можете з’явитися на призначену ейчаром співбесіду, обов’язково попередьте його заздалегідь. Ці навички будуть корисними не лише під час співбесід, а й у подальшій роботі.

2. Недбалий зовнішній вигляд

Те, який ви маєте вигляд на співбесіді, може показати, наскільки важливим для вас є потенційне місце роботи. Власний комфорт — це пріоритет, але не варто забувати й про охайність. Одягайтеся так, як ви плануєте вдягатися на цю роботу в майбутньому.

Фахівці радять уникати яскравих кольорів або одягу зі складними малюнками, які можуть відволікти увагу від вашого обличчя та спілкування. Крім того, не зайвим буде поцікавитися, чи діє в компанії дрескод.

3. Відсутність запитань

Уточнювальні та доповнювальні запитання є одним і чинників успішного проходження інтерв’ю. Якщо кандидат не ставить запитань про діяльність компанії, умови роботи чи основні обов’язки, у роботодавця може скластися негативне враження.

Уважно слухайте, не перебивайте співрозмовника, поставте запитання наприкінці співбесіди. Це покаже вашу зацікавленість і бажання отримати посаду.

4. Відсутність знань про компанію та непідготовленість

Підготовка до співбесіди — важливий етап у пошуку роботи мрії. Напередодні зустрічі з рекрутером чи керівником варто витратити трохи часу на ознайомлення із сайтом компанії та її діяльністю. Негативні приклади: «Ой, та я не встиг подивитися, чим займається компанія, краще дізнаюсь у процесі», «А це у вас хіба не айтішка? Шкода».

Проявляйте зацікавленість, щоб роботодавець своєю чергою зацікавився у вас. До кандидата, який прийшов непідготовленим, швидко втрачають інтерес.

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5. Скарги на попереднього роботодавця

Іноді кандидати так захоплюються описом свого досвіду роботи, що починають виставляти попереднього роботодавця в негативному світлі. Негативні приклади: «У нас там відбувався такий безлад, директор узагалі керувати не вмів!», «Мені так мало платили, що я ледь не вмер з голоду!».

Попри всі можливі попередні негаразди, не треба згадувати про минулий досвід у негативному ключі. Спробуйте зосередитися на власних досягненнях упродовж кар’єри, розповісти, з якими викликами та труднощами стикалися та як долали їх.

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