5 прифронтових областей отримали понад 300 накопичувачів енергії Tesla Powerwall — Finance.ua
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5 прифронтових областей отримали понад 300 накопичувачів енергії Tesla Powerwall

Технології&Авто
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5 прифронтових областей отримали понад 300 накопичувачів енергії Tesla Powerwall
5 прифронтових областей отримали понад 300 накопичувачів енергії Tesla Powerwall
5 прифронтових областей отримали 326 накопичувачів енергії Tesla Powerwall — їх встановлять у школах, лікарнях, дитячих садках та інших важливих об'єктах.
Про це повідомили в Мінцифри.
«Це потужні повербанки, здатні забезпечити електроенергією обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури під час знеструмлень. Пристрої заряджаються від електроенергії та працюють протягом 12−14 годин. Також вони можуть підживлюватися від сонячних панелей. Це продовжить час роботи ще на кілька днів.
Tesla Powerwall уже встановлюють фахівці у 5 областях, які найбільше потребують резервного живлення. Незабаром пристрої відправляться ще у 2 інші прифронтові області", — заявили в міністерстві.
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Так, 74 накопичувача доставили на Миколаївщину, 43 — на Запоріжжя, 77 — на Дніпропетровщину, 85 — на Чернігівщину, 47 — на Сумщину.
Зазначається, що нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно.
«Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Інститут телекомунікацій — Національний дослідний інститут (м. Варшава), Tesla Inc., американська благодійна організація «Direct Relief» та БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова», — додали в міністерстві.
За матеріалами:
Finance.ua
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