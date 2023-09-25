5 причин, чому не варто переводити автомобіль на газ — Finance.ua

5 причин, чому не варто переводити автомобіль на газ Сьогодні 07:37 — Технології&Авто

Непроста економічна ситуація в Україні, а також високі ціни на бензин і дизпаливо змушують багатьох автомобілістів замислитися над переведенням свого автомобіля на газобалонне обладнання (ГБО). Однак мало хто знає, що є ціла низка негативних наслідків такого рішення.

Експерти порталу Avtosota назвали 5 причин, чому не варто переводити свою машину на ГБО.

Довга окупність обладнання

На сьогоднішній день встановлення ГБО з документами може коштувати 20 тисяч гривень. При ціні на газ 25 гривень за літр та підвищеній витраті цього палива, за підрахунками експерта, на окупність переобладнання піде щонайменше півроку.

Падіння потужності двигуна

Зазначається, що після переходу на пропан-бутан падіння потужності авто становитиме близько 10−15%, що для авто з двигуном 100 к.с. буде відчутним.

Скорочення ресурсу ДВЗ

Зріджений нафтовий газ суттєво скорочує термін служби клапанів та головки блоку циліндрів. За оцінками експертів, вже після 200 тисяч кілометрів доведеться ремонтувати двигун.

Низька якість газу

На українських АЗС помічені масові випадки торгівлі неякісним газом із порушенням технології виробництва.

Відсутність нормальної інфраструктури

Більшість газових заправок розташовані в промзонах, далеко від густонаселених районів і не відрізняються якісним сервісом.

MMR За матеріалами:

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