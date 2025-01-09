5 передбачень на глобальному ринку капіталу у 2025 році — Finance.ua

5 передбачень на глобальному ринку капіталу у 2025 році Сьогодні 20:30 — Фондовий ринок

5 передбачень на глобальному ринку капіталу у 2025 році

Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина озвучив 5 передбачень на глобальному ринку капіталу у 2025 році, повідомляє Capital Times.

1. Золото оновить історичний максимум

Золото оновить історичні максимуми на рівні 2800−2900 $/тр.унц. протягом 2025 р. Такі очікування грунтуються на сильному попиті з боку центробанків, а також наявних економічних та інфляційних ризиків у світі.

Собівартість видобутку золота (AISC) на кінець 2024 р. була 1647 $/тр.унц., що значно нижче поточної ціни. Проте, AISC зросла на 11% за рік.

Відновлення зростання цін на золото підігріє інвестиційний інтерес до інших металів — срібло, платина, паладій і мідь.

2. EUR не буде дешевше за USD

Курс євро до долара США наблизиться до паритету (1: 1) на початку року з подальшим відновленням вартості європейської валюти. Дональд Трамп виступить проти сильного долара, як це було у 2017 році, при першій його каденції як президента США.

Більше того, ФРС США продовжить послаблення монетарної політики і знизить облікову ставку з 4,5% до 3,5%.

Таким чином, вартість USD буде зменшуватися, що послабить його позиції відносно інших твердих валют.

3. Renewables знову у фокусі інвесторів

Потреба у альтернативних джерелах енергії зростає щорічно. Особливо відчутним дефіцит електроенергії почав відчуватися з розвитком AI.

Сектор компаній Renewables (відновлювальної енергетики) був аутсайдером останніх років на фондовому ринку. Проте, аналітики бачать шалені перспективи сектору у 2025 р.

Додатковим драйвером зростання акцій енергетиків є достатньо високі ціни на нафту та газ напочатку 2025 р. Причому попит на Renewables буде в США, ЄС та Азії.

4. Японська єна серед найсильніших валют

Японська єна може вирости з 0,6х за долар США до 0,8х протягом року (+30%).

Банк Японії розпочав цикл підвищення облікової ставки при паралельній м’якій політиці інших ключових центробанків. Якщо дії Банка Японії будуть рішучими, вартість запозичень в єні будуть дорожчати.

У свою чергу, це призведе до закриття кредитних ліній в єні хедж фондами, які брали фінансування за низькими ставками в єні багато років.

5. Китай активізує підготовку до війни

Останні прогнози аналітиків вказують, що Китай не зможе зростати на 5% чи більше у наступні 5 років, як мінімум. Цей рівень менший за планові показники Комуністичної партії Китаю.

Стимулювання економіки та фінансова підтримка банків та великого бізнесу не призведе до прискорення ВВП, хоча може мати позитивний вплив на китайський фондовий ринок.

За слабкості економіки, Китай буде підвищувати ставки навколо Тайваню. І політика адміністрації Трампа щодо війни в Україні матиме вкрай важливе значення.

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