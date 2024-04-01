470 тис. фунтів стерлінгів за дешеву каблучку зі «скельцем»: як це сталося (фото) — Finance.ua

470 тис. фунтів стерлінгів за дешеву каблучку зі «скельцем»: як це сталося (фото) Сьогодні 18:32 — Світ

470 тис. фунтів стерлінгів за дешеву каблучку зі «скельцем»: як це сталося (фото)

Цікава історія сталася з британкою Деброю Годдард, що живе у Твікенхемі. Жінка забезпечила себе до кінця життя завдяки випадковій знахідці, купленій на розпродажі.

Про це пише The Sun.

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Вона заплатила всього 10 фунтів стерлінгів за каблучку зі «скляним діамантом» на розпродажі автомобільних багажників, але виявилося, що вона коштує 470 тис. фунтів стерлінгів.

Дебра Годдард зберігала каблучку в скриньці 33 роки, але знову виявила її після того, як її мама втратила всі свої гроші через шахрайство родича.

Сподіваючись, що вона може коштувати близько 750 фунтів стерлінгів, вона віднесла його до ювеліра, щоб оцінити його.

Експерт сказала, що це не скло, а дорогоцінний камінь вагою 26,27 карата.

Цей продаж приніс їй 470 000 фунтів стерлінгів.

Дебра розповіла: «Коли я пішла до ювеліра, він ледь не знепритомнів і сказав: „Ти знаєш, що це?“ Це діамант». Я сидів цілу ніч, дивлячись на це, розмірковуючи, що робити".

Вона віднесла його на аукціонний дім Sotheby’s, який підтвердив його вартість.

Жінка заснувала фірму вінтажних ювелірних прикрас і продовжує полювати за цікавими знахідками на блошиних ринках.

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