У Туреччині офіційно підтвердили будівництво атомних підводних човнів — Finance.ua

У Туреччині офіційно підтвердили будівництво атомних підводних човнів Сьогодні 04:04 — Світ

У Туреччині офіційно підтвердили будівництво атомних підводних човнів

Командувач військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджюмент Татлиоглу заявив, що будівництво атомних підводних човнів визначено однією з національних цілей країни.

«Ми будуємо підводні човни незалежно від іноземних країн, що було нашим національним прагненням протягом 139 років. Після MİLDEN (Проєкту з побудови підводних човнів. — Ред.) ми зробимо важливий крок до атомних підводних човнів», — зазначив командувач ВМС Туреччини.

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Адмірал наголосив, що будівництво атомних підводних човнів є однією з національних цілей Туреччини.

На його думку, Туреччина буде однією з найвидатніших країн у цій галузі, доєднавшись до США, росії, Китаю, Франції, Великої Британії та Індії.

Варто зазначити, що це перший випадок, коли один з найвищих посадовців Туреччини заявив про конкретні плани на будівництво ядерних субмарин.

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