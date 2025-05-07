У Туреччині офіційно підтвердили будівництво атомних підводних човнів — Finance.ua
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У Туреччині офіційно підтвердили будівництво атомних підводних човнів

Світ
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У Туреччині офіційно підтвердили будівництво атомних підводних човнів
У Туреччині офіційно підтвердили будівництво атомних підводних човнів
Командувач військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджюмент Татлиоглу заявив, що будівництво атомних підводних човнів визначено однією з національних цілей країни.
Про це пише En Son Haber.
«Ми будуємо підводні човни незалежно від іноземних країн, що було нашим національним прагненням протягом 139 років. Після MİLDEN (Проєкту з побудови підводних човнів. — Ред.) ми зробимо важливий крок до атомних підводних човнів», — зазначив командувач ВМС Туреччини.
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Адмірал наголосив, що будівництво атомних підводних човнів є однією з національних цілей Туреччини.
На його думку, Туреччина буде однією з найвидатніших країн у цій галузі, доєднавшись до США, росії, Китаю, Франції, Великої Британії та Індії.
Варто зазначити, що це перший випадок, коли один з найвищих посадовців Туреччини заявив про конкретні плани на будівництво ядерних субмарин.
За матеріалами:
Espreso.tv
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