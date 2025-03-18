Туреччина випробувала крилату міні-ракету зі штучним інтелектом — Finance.ua

Туреччина випробувала крилату міні-ракету зі штучним інтелектом
Інтелектуальна крилата ракета малого радіусу дії розроблена для використання проти стратегічних цілей. В мережі є відео випробовування нової розробки турецької компанії Baykar, пише sprotyv.info.
Мініатюрна ракета здатна перебувати в повітрі протягом години, швидко летить завдяки своєму реактивному двигуну та ефективна проти найнебезпечніших цілей у тилу противника. Вона також може літати автономно завдяки системі автопілота, яку підтримує ШІ.
Ракета здатна розпізнавати ціль і знищувати її з високою точністю навіть у складних погодних умовах, може працювати як вдень, так і вночі, а завдяки технології придушення не реагує на радіоелектронні перешкоди.
Kemankeş-1 забезпечує повну пряму видимість зв’язку з платформою, до якої підключено. Це дозволяє відстежувати дані, передаючи всю телеметричну інформацію та зображення камер, отриману через платформу, на наземну станцію управління.
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