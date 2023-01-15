45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в 2022 році, — українські — Finance.ua

45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в 2022 році, — українські Сьогодні 12:37 — Особисті фінанси

45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в 2022 році, — українські

Український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році.

Про це свідчать дані зі звіту Польського економічного інституту.

Громадяни України зареєстрували 10 200 одноосібних підприємств і 3 600 компаній, інвестуючи власні кошти, із січня по вересень 2022 року. Їхня частка в кількості нових підприємств у Польщі зросла до 8,5% у вересні з рівня нижче 1% до початку війни.

Серед нових одноосібних підприємств, які створили українці, 41% відкрили жінки, свідчить звіт.

Більше 50% компаній, які українці зареєстрували в Польщі, стали продовженням бізнесу, який вони вели в Україні. Близько двох третин таких підприємців зазначили, що мають намір залишитися на польському ринку незалежно від результатів війни.

Найчастіше залишитися в Польщі бажають представники інших видів послуг (43%), будівництва (17%) та інформації та зв’язку (13%). ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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