40% Київської області знеструмлено: в ОВА розповіли, де найскладніше — Finance.ua

40% Київської області знеструмлено: в ОВА розповіли, де найскладніше Сьогодні 15:27 — Енергетика

40% населення Київської області все ще залишаються без електропостачання, розгортаються «пункти незламності».

Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши, що зараз в Київській області розгорнуто 278 «пунктів незламності» і ця кількість, в разі необхідності, буде збільшуватися.

«Найбільш складна ситуація склалася на Фастівському електровузлі, Києво-Святошинському та у Васильківській територіальній громаді. Там роботи тривали всі вихідні. Люди залишалися навіть вночі для того, щоб подати електроенергію в будинки», — розповів він.

УНІАН За матеріалами:

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