40% Київської області знеструмлено: в ОВА розповіли, де найскладніше — Finance.ua
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40% Київської області знеструмлено: в ОВА розповіли, де найскладніше

Енергетика
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40% населення Київської області все ще залишаються без електропостачання, розгортаються «пункти незламності».
Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши, що зараз в Київській області розгорнуто 278 «пунктів незламності» і ця кількість, в разі необхідності, буде збільшуватися.
«Найбільш складна ситуація склалася на Фастівському електровузлі, Києво-Святошинському та у Васильківській територіальній громаді. Там роботи тривали всі вихідні. Люди залишалися навіть вночі для того, щоб подати електроенергію в будинки», — розповів він.
За матеріалами:
УНІАН
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