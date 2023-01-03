4 іспанських міста, які варто відвідати взимку — Finance.ua

4 іспанських міста, які варто відвідати взимку Сьогодні 23:00

Хоч Іспанія особливо популярна серед туристів у літній сезон, в цю країну варто приїхати й взимку. Розповідаємо, які міста і регіони обрати для мандрівки в період холодів.

Вікенд в Іспанії взимку може бути доволі різноманітним. Так, на Канарських островах навіть в січні можна насолоджуватися справжнім пляжним відпочинком. До слова, саме в Іспанії розташований найтепліший пляж в Європі у зимовий період. А любителі зимових видів спорту зможуть відвідати будь-який з найпопулярніших гірськолижних курортів.

Севілья

Від історичних вулиць до стародавніх палаців — Севілья здивує вас своєю спадщиною, яку зберігає роками. Якщо ви любитель історії, ви повинні відвідати це місто під час зимових канікул в Іспанії, щоб відчути святковий дух серед ідеальної погоди.

Одні з найкращих розваг у Севільї — смачні закуски-тапас і каякінг на річці.

Барселона

Якщо ви плануєте провести зимові канікули в Іспанії, Барселона — це те місто, яке вас ніколи не втомить. Ви можете піти на живий концерт вночі або спеціальні фестивалі взимку, де побачите красу Барселони в усіх яскравих кольорах.

Обов’язково відвідайте храм Святого Сімейства, потіште себе шопінгом у Рамблі та відвідайте стадіон Камп Ноу.

Гранада

Гранада, яка розташована біля підніжжя засніжених гір Сьєрра-Невада, може похизуватися чудовою природою. Цей напрямок є одним з найкращих для зимового відпочинку в Іспанії.

Деякі з найкращих занять у Гранаді: відвідування Альгамбри та походи по пагорбах.

Мадрид

Столиця Іспанії взимку підсвічена святковими гірляндами, що створює неймовірну атмосферу в місті. Крім цього, під час різдвяних канікул ви можете поринути в культуру та затишок Мадриду в одному зі знаменитих місцевих кафе.

Одними з найкращих пам’яток Мадрида є музей Прадо та парку Буен Ретіро.

Телеканал 24 За матеріалами:

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