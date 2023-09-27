3,5 секунди до сотні: представлено спортивні кросовери Mercedes (фото) — Finance.ua

3,5 секунди до сотні: представлено спортивні кросовери Mercedes (фото) 27.09.2023, 00:01 — Технології&Авто

3,5 секунди до сотні: представлено спортивні кросовери Mercedes (фото)

Новий Mercedes-Benz GLC Coupe отримав одразу дві заряджені версії від підрозділу AMG. Спочатку надійде в продаж версія GLC43, а за нею — екстремальніший варіант GLC63 S E Performance. Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Кросовери Mercedes-AMG стали чотирициліндровими гібридами. Обидві моделі оснащені 2,0-літровим турбомотором з електричним компресором.

Новий Mercedes-AMG GLC43 Coupe отримав турбочетвірку на 421 к.с. і 500 Н∙м із 48-вольтною «м'якою» гібридною установкою, що короткочасно дає надбавку в 13 к.с. Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год. Середня витрата палива становить близько 10 л/100 км.

Купе-кросовер Mercedes-AMG GLC63 S E Performance Coupe оснащений повноцінною гібридною установкою з сумарною віддачею 680 к. с. і 1020 Нм. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 275 км/год, витрачаючи при цьому близько 12,5 л/100 км.

Традиційно доопрацьовані підвіска та рульове управління авто. Встановлено адаптивні амортизатори, а в GLC63 S є ще й адаптивні стабілізатори. Крім того, збільшено гальма — до 390 мм спереду і 370 мм ззаду.

Від стандартного Mercedes GLC Coupe заряджені версії відрізняються фірмовою «пащею» решітки радіатора AMG, обважуванням, заднім спойлером і збільшеними (до 19 дюймів у GLC43 і 20 дюймів у GLC63 S) колісними дисками. У салоні встановлено спортивні крісла і кермо, а у віртуальній панелі приладів і мультимедійної системи змінено графіку.

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