3=2: Академія Мінфін дарує знижку на воркшопи для інвесторів
Для тих, хто прагне розширити своє розуміння доступних інвестицій в Україні та хоче інвестувати, але боїться «прогоріти», стартує спеціальна пропозиція. З 8 до 21 вересня три найпопулярніші воркшопи Академії Мінфін можна буде придбати за ціною двох.
Що це за воркшопи?
Вони стосуються інвестицій в нерухомість, криптовалюти та податків в інвестиціях. У воркшопах зібрана вся актуальна інформація, станом на 2025 рік. Завдяки ним інвестори зможуть:
- вивчити шляхи заробітку на дохідній нерухомості;
- навчитися інвестувати в нерухомість з невеликим капіталом (від $1000);
- впевнено стартувати у крипті;
- комбінувати криптоінструменти залежно від бюджету;
- розібратися, як оподатковується дохід з інвестицій;
- дізнатися про легальні способи зменшення податків з інвестицій.
Участь беруть такі воркшопи: «Нерухомість 2025: шлях інвестора», «Криптопрорив 3:0: від HODL до пасивного доходу» та «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати й не втратити на податках».
Кожен воркшоп триває дві години, а це означає, що ви отримаєте понад 6 годин практичної інформації, кейсів та порад. До того ж це суттєво зекономить час, який може бути витрачений на пошук інформації в інтернеті, замість того, щоб приступити до її вивчення напряму від експертів з реальним досвідом.
Умови акції
3 найпопулярніші воркшопи Академії Мінфін будуть доступні за ціною 2. Придбати їх можна з 8 до 21 вересня включно за посиланням.
Інвестори отримають цілодобовий доступ без обмежень у часі до найактуальнішої та корисної інформації з прикладами, алгоритмами, стратегіями під різний бюджет та відповідями на найпопулярніші питання.
Не пропустіть шанс заощадити вже зараз та інвестувати в знання. Перегляньте воркшопи вже цієї осені та одразу переходьте до дій!
Поділитися новиною
Також за темою
Бізнес спрогнозував курс долара у 2026 році — опитування
Уряд розробляє концепцією розвитку електрозарядної мережі
Водії-порушники сплатили штрафів на 700 мільйонів лише за пів року
3=2: Академія Мінфін дарує знижку на воркшопи для інвесторів
У 2026 році на розвиток Центрів життєстійкості спрямують 1 млрд гривень
Пільги для ВПО та постраждалих від війни: кого звільнили від платежів