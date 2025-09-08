3=2: Академія Мінфін дарує знижку на воркшопи для інвесторів Сьогодні 09:33

3=2: Академія Мінфін дарує знижку на воркшопи для інвесторів

Для тих, хто прагне розширити своє розуміння доступних інвестицій в Україні та хоче інвестувати, але боїться «прогоріти», стартує спеціальна пропозиція . З 8 до 21 вересня три найпопулярніші воркшопи Академії Мінфін можна буде придбати за ціною двох.

Що це за воркшопи?

Вони стосуються інвестицій в нерухомість, криптовалюти та податків в інвестиціях. У воркшопах зібрана вся актуальна інформація, станом на 2025 рік. Завдяки ним інвестори зможуть:

вивчити шляхи заробітку на дохідній нерухомості;

навчитися інвестувати в нерухомість з невеликим капіталом (від $1000);

впевнено стартувати у крипті;

комбінувати криптоінструменти залежно від бюджету;

розібратися, як оподатковується дохід з інвестицій;

дізнатися про легальні способи зменшення податків з інвестицій.

Участь беруть такі воркшопи: «Нерухомість 2025: шлях інвестора», «Криптопрорив 3:0: від HODL до пасивного доходу» та «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати й не втратити на податках».

Кожен воркшоп триває дві години, а це означає, що ви отримаєте понад 6 годин практичної інформації, кейсів та порад. До того ж це суттєво зекономить час, який може бути витрачений на пошук інформації в інтернеті, замість того, щоб приступити до її вивчення напряму від експертів з реальним досвідом.

Умови акції

3 найпопулярніші воркшопи Академії Мінфін будуть доступні за ціною 2. Придбати їх можна з 8 до 21 вересня включно Академії Мінфін будуть доступні. Придбати їх можна з 8 до 21 вересня включно за посиланням

Інвестори отримають цілодобовий доступ без обмежень у часі до найактуальнішої та корисної інформації з прикладами, алгоритмами, стратегіями під різний бюджет та відповідями на найпопулярніші питання.

Не пропустіть шанс заощадити вже зараз та інвестувати в знання. Перегляньте воркшопи вже цієї осені та одразу переходьте до дій!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.