27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей) — Finance.ua
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27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)

Кримінал
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27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)
27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)
Як повідомила Київська митниця, 27 витончених предметів: дзеркала, скриньки, посуд з кавових та чайних сервізів, навіть горіхокол та дверний молоток, усе це митники виявили під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, що прямувало з Рівного до Польщі.

В чому цінність

За оцінкою фахівців Національний музей історії України, всередині — цілісна колекція унікальних побутових речей з посрібленням, створених польськими майстрами у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття.
Усі предмети виготовлені на легендарних фабриках: Fraget, Norblin&Co, Bracia Henneberg, RomanPlewkiewicz&Co, Fabryka Wolska pod Warszawa та інших, що працювали у Варшаві у часи Королівства Польського.
27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)
У колекції:
  • 4 предмети від Fraget — бренду, що став синонімом якості,
  • 5 — від інноваційного Norblin&Co
  • 6 — від елегантної Bracia Henneberg, знаної за свої дзеркала. Кожен із цих предметів — не просто річ, а історія, стиль і майстерність, втілені в металі.
27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)
Нагадаємо, вивозити культурні цінності за межі України можна лише за наявності спеціального свідоцтва.
27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)
У цьому випадку дозволу не було. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.
27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)

Довідка

  • Fraget — славетна варшавська фабрика, чиї вироби прикрашали столи в Києві, Одесі, Вільно та Тифлісі.
  • Конкурент Norblin&Co здивував світ сплавом «веріт» — технологією, яка змінила підхід до посріблення.
  • А Bracia Henneberg подарували світові розкішні дзеркала.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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