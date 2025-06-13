27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей) — Finance.ua

27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей) Сьогодні 17:27 — Кримінал

27 предметів антикваріату: митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних виробів (фото цінностей)

27 витончених предметів: дзеркала, скриньки, посуд з кавових та чайних сервізів, навіть горіхокол та дверний молоток, усе це митники виявили під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, що прямувало з Рівного до Польщі. Як повідомила Київська митниця,усе це митники виявили під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, що прямувало з Рівного до Польщі.

В чому цінність

За оцінкою фахівців Національний музей історії України, всередині — цілісна колекція унікальних побутових речей з посрібленням, створених польськими майстрами у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття.

Усі предмети виготовлені на легендарних фабриках: Fraget, Norblin&Co, Bracia Henneberg, RomanPlewkiewicz&Co, Fabryka Wolska pod Warszawa та інших, що працювали у Варшаві у часи Королівства Польського.

У колекції:

4 предмети від Fraget — бренду, що став синонімом якості,

5 — від інноваційного Norblin&Co

6 — від елегантної Bracia Henneberg, знаної за свої дзеркала. Кожен із цих предметів — не просто річ, а історія, стиль і майстерність, втілені в металі.

Нагадаємо, вивозити культурні цінності за межі України можна лише за наявності спеціального свідоцтва.

У цьому випадку дозволу не було. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Довідка

Fraget — славетна варшавська фабрика, чиї вироби прикрашали столи в Києві, Одесі, Вільно та Тифлісі.

Конкурент Norblin&Co здивував світ сплавом «веріт» — технологією, яка змінила підхід до посріблення.

А Bracia Henneberg подарували світові розкішні дзеркала.

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