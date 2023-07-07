26 липня Samsung представить складані смартфони Galaxy Z Flip 5 і Z Fold 5 — Finance.ua
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26 липня Samsung представить складані смартфони Galaxy Z Flip 5 і Z Fold 5

Фондовий ринок
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26 липня Samsung представить складані смартфони Galaxy Z Flip 5 і Z Fold 5
26 липня Samsung представить складані смартфони Galaxy Z Flip 5 і Z Fold 5
Сьогодні Samsung оголосила, що проведе свій наступний захід Galaxy Unpacked 26 липня, де компанія, ймовірно, представить складані телефони Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip 5.
Компанія вперше проводить захід під назвою «On the Flip Side» у Сеулі, Південна Корея. Пряма трансляція заходу буде вестися на сайті Samsung Newsroom, Samsung.com та на каналі YouTube компанії о 7.00 ранку за східним часом / 4.00 ранку за тихоокеанським часом / 14.00 за київським часом.
Очікується, що на заході південнокорейський технологічний гігант також представить годинник Galaxy Watch 6 і нові планшети серії Samsung Tab S9. У травні компанія отримала дозвіл FDA на функцію сповіщення про нерегулярний ритм серцебиття на годинниках серії Galaxy Watch. Ця функція працює разом з функцією електрокардіограми (ЕКГ) Galaxy Watch для моніторингу серцевих ритмів.
У той час як Samsung збирається представити своє п’яте покоління складаних годинників, інші виробники також виходять на ринок складаних пристроїв. За останні кілька місяців Google випустила свій перший складаний пристрій — Pixel Fold, а Motorola — Razr Plus. На початку цього року компанія OPPO також випустила свій OPPO Find N2 Flip за межами Китаю. Однак телефон недоступний у Північній Америці.
За даними дослідницької компанії IDC, цього року виробники телефонів поставлять 21,4 млн одиниць складаних телефонів — на 50% більше, ніж у 2022 році, коли було поставлено 14,2 млн.
За матеріалами:
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