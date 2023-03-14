$255 млн за тиждень. Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштів — Finance.ua

$255 млн за тиждень. Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштів Сьогодні 19:14 — Криптовалюта

$255 млн за тиждень. Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштів

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 4 по 10 березня становив максимальні в історії $255 млн проти $17 млн тижнем раніше.

Як повідомляє CoinShares, негативна динаміка триває вже п’ятий тиждень поспіль. Зазначені $255 млн еквівалентні 1% обсягу коштів під управлінням. Показник повернувся до значень початку року.

Інфографіка: coinshares.com

Найвагоміше у відносному вираженні падіння активів в управлінні відбулося у травні 2010 року. З того часу їх кількість зросла на 861%.

З традиційних Bitcoin-фондів інвестори вивели $244 млн (тиждень тому лише $20,1 млн). Відтік зі структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, склав $1,2 млн проти притоку $1,8 млн у попередній звітний період.

У альткоїнах спостерігалася змішана динаміка. З продуктів на базі Ethereum, Litecoin і Tron інвестори вивели $11 млн і $0,3 млн відповідно. Фонди на основі Solana залучили $0,4 млн, XRP — $0,3 млн.

Нагадаємо, 13 березня на тлі заяви Мінфіну США та Федерального управління страхування вкладів Bitcoin перевищив $22 000.

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