25% вартості сільгосптехніки аграріям: як отримати — Finance.ua

25% вартості сільгосптехніки аграріям: як отримати Сьогодні 21:33 — Кредит&Депозит

25% вартості сільгосптехніки аграріям: як отримати

Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників.

Про це повідомляє Мінекономіки.

В оновлений Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.

«Підтримка вітчизняного виробника та його розвитку, стимулювання попиту на зроблене в Україні - основа нашої державної політики. Завдяки програмі компенсації вартості сільгосптехніки розраховуємо не лише надати поштовх для розвитку українських машинобудівних підприємств, а й допомогти нашим аграріям, які зможуть стати більш конкурентоздатними на ринку за рахунок зниження витрат на основні засоби виробництва. Окрім того, ця програма допоможе агровиробникам оновити парк техніки і стати більш продуктивними. Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет 1 млрд грн і розраховуємо, що підтримкою від держави зможуть скористатись близько 4 000 аграріїв», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

На сьогодні до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 українських виробників сільгоспмашин та обладнання.

Перелік

Серед доданих до переліку позицій, зокрема, трактори для сільського та лісового господарства, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, для доїння корів, техніка та обладнання для садівництва і ягідництва, обладнання для сушіння зерна.

Алгоритм

По мірі надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися.

Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки.

Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

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