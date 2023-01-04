2022 рік був найгіршим для технологічного сектора, а початок 2023 року може бути ще похмурішим — Finance.ua

2022 рік був найгіршим для технологічного сектора, а початок 2023 року може бути ще похмурішим Сьогодні 20:03 — Фондовий ринок

Лише 2022 року масштабні звільнення технологічних компаній перевищили рівень Великої рецесії, яку пережив світ у 2008-2009 роках, яка почалася з краху Lehman Brothers.

Про це пише economictimes.indiatimes.com

У 2008 році технологічні компанії звільнили близько 65 000 співробітників, і така ж кількість працівників втратила кошти до існування в 2009 році, згідно з даними глобальної фірми з аутплейсменту та кар’єрного переходу Challenger, Gray & Christmas.

Для порівняння, цього року 965 технологічних компаній у всьому світі звільнили понад 150 000 співробітників, перевищивши рівень Великої рецесії 2008-2009 років.

Звільнення технічних працівників планується в компаніях Meta, Amazon, Twitter, Microsoft, Salesforce.

Звільнення є частиною стратегії технологічних компаній щодо підтримки життєздатності до 2023 року.

Дані з layoffs.fyi, краудсорсингової бази даних про звільнення технічних працівників, показали, що 1495 технологічних компаній звільнили 246 267 співробітників з початку пандемії Covid-19, але 2022 рік був найгіршим для технологічного сектора, а початок 2023 року може бути ще похмурішим.

Великі технологічні компанії, такі як Amazon і головний виробник ПК і принтерів HP Inc, приєдналися до глобального сезону звільнень і мали намір звільнити понад 20 000 і до 6 000 співробітників найближчими днями відповідно.

Мережевий гігант Meta почав скорочувати майже 4000 робочих місць у всьому світі.

Google готується до масштабних звільнень на початку 2023 року, і, як повідомляється, генеральний директор Alphabet і Google Сундар Пічаї не запевнив стурбованих співробітників Google, що цього не станеться.

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