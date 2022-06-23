2021 рік став рекордним для світового ринку M&A — KPMG — Finance.ua

2021 рік став рекордним для світового ринку M&A — KPMG Вчора 15:33 — Фондовий ринок

Світовий ринок M&A у 2021 році продемонстрував двозначне зростання +47% за вартістю та +31% за обсягом, порівняно з 2020 роком.

Про це повідомили в компанії KPMG.

Рік для ринку M&A в світі став видатним новим рекордом — 48 948 угод на суму 4 418 млрд доларів США, що за вартістю перевершило попередні рекорди 2007 року (3 833 мільярди доларів США) і 2017 року за обсягом (37 437 угод).

Фактори, що привели до надзвичайно сприятливого для угод M&A міжнародного клімату:

сильне економічне зростання;

відновлення впевненості у майбутньому компаній, багато з яких займаються трансформаційними придбаннями, які прискорюють їхню експансію; низькі темпи інфляції та все ще скромні процентні ставки;

високі ціни на акції, особливо в США, і великі резерви капіталу, які сприяли інтенсивній інвестиційній діяльності фінансових спонсорів та фондів прямих і венчурних інвестицій.

У зв’язку зі збільшенням обсягу транзакцій, що спостерігалося з другої половини 2020 року, ринок M&A відродився в першій половині 2021 року завдяки відновленню економіки в усьому світі після запровадження карантинних обмежень на етапі введення надзвичайної ситуації та початку кампанії вакцинації.

Кількість угод зросла з 19 582 транзакцій у другій половині 2020 року до 25 098, реалізованих за перші шість місяців 2021 року (+28%, +42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року).

Транскордонні операції зросли на 80% за вартістю та на 45% за обсягом, досягнувши нових рекордів.

У відносному вираженні транскордонні транзакції M&A склали 46% і 35% у вартості та обсягах загальної суми транзакцій, порівняно відповідно з 39% і 32% у 2020 році.

США

Цей географічний регіон підтвердив свою провідну роль на світовому ринку M&A, зробивши свій внесок у вартість та обсяг глобальних угод 55% і 36% відповідно (50% і 38% відповідно у 2002 році).

Європа

У всіх основних європейських країнах спостерігалося двозначне зростання:

Франції (+65% за обсягом і майже втричі за вартістю)

Великобританії (+55% і +77% відповідно),

Іспанії (+49% і +98%),

Італії (+38% і більш ніж удвічі)

Німеччини (+32% і +45%).

Вплив геополітичної ситуації

З огляду на те, що потрясіння на фінансових і сировинних ринках, які продовжуються через війну в Україні, можуть зберігатися протягом року, прогнози зростання для основних економік були переглянуті в бік зменшення.

ОЕСР вказала на можливе зниження глобального зростання більш ніж на один відсотковий пункт у 2022 році (раніше прогнозувалося зростання на 4,5%) і на півтора відсоткового пункту для Європи. ЄЦБ вже переглянув свій прогноз щодо Єврозони з +4,2% до +3,7%, при цьому агенція Standard&Poor наслідувала його приклад, прогнозуючи зростання світового ВВП на 3,6% (-0,6% від попереднього прогнозу) і 3,3% для Єврозони (- 1,1%).

Важко передбачити вплив наслідків війни та різкого підвищення рівня цін на світовий ринок M&A.

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