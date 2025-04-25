20 млн євро на посилення оборони отримає від ЄС Молдова — Finance.ua

20 млн євро на посилення оборони отримає від ЄС Молдова Сьогодні 15:13

20 млн євро на посилення оборони отримає від ЄС Молдова

Європейська рада ухвалила рішення виділити Молдові 20 мільйонів євро для модернізації системи протиповітряної оборони в межах Європейського фонду миру (ЄФМ). Це сталося 24 квітня, коли ЄС оголосив про запуск сьомого заходу допомоги Республіці Молдова. Загальна сума фінансування для цієї країни цього року складе 60 мільйонів євро, пише 360ua.

Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю пускових установок і ракет ППО ближнього радіусу дії. Цей захід має на меті зміцнити обороноздатність Молдови, посилюючи її можливості в протиповітряній обороні, що особливо актуально на тлі загостреної ситуації в регіоні.

До цього, в рамках попередніх етапів допомоги, Молдова вже отримала 40 мільйонів євро для підтримки мобільності піхоти, а також для розвитку можливостей командування й управління, що стосуються протиповітряної оборони.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підкреслила важливість цієї допомоги, заявивши, що ЄС є першим партнером Молдови у сфері безпеки. Вона зазначила, що надане обладнання, включаючи транспортні засоби, захисне спорядження та мобільні машини швидкої допомоги, є інвестицією в мир та захист молдовського народу.

«Це сприяє модернізації молдовської армії й зміцненню її обороноздатності при повній повазі до нейтралітету Молдови», — сказала Каллас. Вона також додала, що це лише частина більш широкої програми підтримки, яка буде продовжена в майбутньому.

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