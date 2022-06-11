«Frontex продовжує відстежувати потоки біженців, щоб полегшити перетин кордонів і підтримати коридори евакуації. Ми направили 481 офіцера та співробітника вздовж усього східного сухопутного кордону ЄС, у тому числі 345 до країн, що межують з Україною, для підтримки національної влади у прикордонному контролі», — уточнили у заяві.
На початку березня у Frontex оголосили, що допоможуть Румунії в управлінні прикордонною ситуацією через велику кількість біженців, які рятуються від війни. В результаті агентство відправило на румунський кордон понад 150 офіцерів, 45 патрульних машин та іншу техніку.
Довідка
Finance.ua:
біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася;
у польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території;
останні дані прикордонної служби Польщі свідчать, що у понеділок приблизно 12 тисяч людей повернулися на українську територію, а у вівторок — 13 тисяч. За весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.