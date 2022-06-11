2,5 мільйона біженців уже повернулися до України з початку війни, — Frontex — Finance.ua
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2,5 мільйона біженців уже повернулися до України з початку війни, — Frontex

Вчора 16:44Особисті фінанси
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2,5 мільйона українських біженців повернулися до України з початку повномасштабної війни в нашій країні.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex) оголосило, що понад 2,5 млн українців повернулися на батьківщину з початку російського вторгнення в Україну.
Протягом останніх десяти днів у середньому 37 000 українців щодня виїжджали з країн-членів ЄС, прямуючи до України та Молдови.
За даними Frontex, 5,5 мільйона громадян України втекли до ЄС із початку війни. А загальна кількість переміщених осіб, які в’їхали до ЄС, включаючи не громадян України, становить 7,3 млн.
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«Кількість українців, які повертаються додому, продовжує перевищувати кількість людей, які залишають країну», — йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що більша частина руху через кордон, як і раніше, фіксується на прикордонних переходах Польщі та Румунії.
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«Frontex продовжує відстежувати потоки біженців, щоб полегшити перетин кордонів і підтримати коридори евакуації. Ми направили 481 офіцера та співробітника вздовж усього східного сухопутного кордону ЄС, у тому числі 345 до країн, що межують з Україною, для підтримки національної влади у прикордонному контролі», — уточнили у заяві.
На початку березня у Frontex оголосили, що допоможуть Румунії в управлінні прикордонною ситуацією через велику кількість біженців, які рятуються від війни. В результаті агентство відправило на румунський кордон понад 150 офіцерів, 45 патрульних машин та іншу техніку.

Довідка Finance.ua:

  • біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася;
  • у польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території;
  • останні дані прикордонної служби Польщі свідчать, що у понеділок приблизно 12 тисяч людей повернулися на українську територію, а у вівторок — 13 тисяч. За весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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