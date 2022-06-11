2,5 мільйона біженців уже повернулися до України з початку війни, — Frontex

Вчора 16:44 — Особисті фінанси

2,5 мільйона українських біженців повернулися до України з початку повномасштабної війни в нашій країні.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com

Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex) оголосило, що понад 2,5 млн українців повернулися на батьківщину з початку російського вторгнення в Україну.

Протягом останніх десяти днів у середньому 37 000 українців щодня виїжджали з країн-членів ЄС, прямуючи до України та Молдови.

За даними Frontex, 5,5 мільйона громадян України втекли до ЄС із початку війни. А загальна кількість переміщених осіб, які в’їхали до ЄС, включаючи не громадян України, становить 7,3 млн.

«Кількість українців, які повертаються додому, продовжує перевищувати кількість людей, які залишають країну», — йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що більша частина руху через кордон, як і раніше, фіксується на прикордонних переходах Польщі та Румунії.

«Frontex продовжує відстежувати потоки біженців, щоб полегшити перетин кордонів і підтримати коридори евакуації. Ми направили 481 офіцера та співробітника вздовж усього східного сухопутного кордону ЄС, у тому числі 345 до країн, що межують з Україною, для підтримки національної влади у прикордонному контролі», — уточнили у заяві.

На початку березня у Frontex оголосили, що допоможуть Румунії в управлінні прикордонною ситуацією через велику кількість біженців, які рятуються від війни. В результаті агентство відправило на румунський кордон понад 150 офіцерів, 45 патрульних машин та іншу техніку.

Довідка Finance.ua:

біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася;

у польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території;

останні дані прикордонної служби Польщі свідчать, що у понеділок приблизно 12 тисяч людей повернулися на українську територію, а у вівторок — 13 тисяч. За весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.

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