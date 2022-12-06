180 фізосіб та компаній і сектор БПЛА: що може увійти у дев'ятий пакет санкцій проти росії — Finance.ua

180 фізосіб та компаній і сектор БПЛА: що може увійти у дев'ятий пакет санкцій проти росії Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

180 фізосіб та компаній і сектор БПЛА: що може увійти у дев'ятий пакет санкцій проти росії

Європейська комісія активізує підготовку девʼятого пакета санкцій проти рф: під обмеження можуть підпасти близько 180 фізичних і юридичних осіб, а також російський сектор безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомляють Bloomberg та Politico з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що в ЄС також планують застосувати заходи щодо технологічного, фінансового та медійного секторів російської федерації.

На посиленні санкцій та ухваленні дев’ятого пакета наполягали Польща та країни Балтії, які вважали «занадто щедрими» для рф пропозиції Євросоюзу щодо обмеження цін на російську нафту.

За інформацією джерел Politico, угода щодо санкцій може бути досягнута достатньо швидко — напередодні засідання Ради із закордонних справ та саміту ЄС, що відбудуться наступного тижня.

Довідка Finance.ua:

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн;

Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.