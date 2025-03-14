14 млн грн розікрали на укриттях для шкіл на Київщині, — БЕБ Сьогодні 14:23 — Кримінал

14 млн грн розікрали на укриттях для шкіл на Київщині, — БЕБ

У Київській області повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи, які привласнили понад 14 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для навчальних закладів Київщини.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише itvua.tv.

За матеріалами розслідування, службові особи приватної компанії, яка займалася виготовленням захисних споруд, за попередньою змовою з посадовцями органів місцевого самоврядування постачали та монтували укриття, що не відповідали вимогам державних будівельних норм (ДБН) та стандартів (ДСТУ).

Судові будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили, що ці споруди не мають належних захисних властивостей. Ба більше, перед постачанням не проводилися жодні контрольні випробування — наявні висновки були складені винятково на основі теоретичних досліджень. У тендерній документації учасники надавали сертифікати відповідності з неправдивими даними.

Детективи БЕБ провели обшуки на виробничих потужностях постачальника, за місцем проживання службових осіб та в навчальних закладах, які отримали непридатні укриття. Правоохоронці вилучили документацію щодо вже виконаних контрактів, а також провели додаткові негласні слідчі дії, зібравши достатню доказову базу.

Наразі п’ятьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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