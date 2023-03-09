13 500 доларів за втечу з України: правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону — Finance.ua
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13 500 доларів за втечу з України: правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону

Кримінал
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13 500 доларів за втечу з України: правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону
13 500 доларів за втечу з України: правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону, Фото: gp.gov.ua
Житель Чернівців налагодив незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Чоловіку повідомлено про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, житель Чернівців налагодив незаконну схему одержання прибутку від переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. До протиправної діяльності він залучив третіх осіб, їх наразі встановлює слідство. За 13 500 доларів США чоловік організував незаконне переправлення двох військовозобов’язаних до Республіки Молдова.
Організатора затримано у порядку ст. 208 КПК України після одержання обумовлених коштів.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ НП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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