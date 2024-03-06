11 країн доєдналися до ІТ-коаліції — Міноборони — Finance.ua

11 країн доєдналися до ІТ-коаліції — Міноборони Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

ІТ-коаліція об'єднала вже 11 держав та накопичила достатньо внесків для перших закупівель за пріоритетними запитами України.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає Укрінформ.

«ІТ-коаліція — це важлива довгострокова ініціатива, і ми вдячні партнерам за підтримку. Естонія та Люксембург демонструють справжнє лідерство та партнерство як країни, що головують в коаліції та допомагають нам долучати нових учасників. Ініціатива об'єднала вже 11 держав та накопичила достатньо внесків для перших закупівель за нашими пріоритетними запитами», — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров подякував партнерам за готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, а також Естонії та Люксембургу за їх лідерство.

«Підписання угоди про співпрацю є важливим кроком в рамках IT-коаліції. Об'єднавши наші ресурси і досвід, ми можемо розкрити потенціал IT, який дозволить нашим військовим досягти інформаційної переваги над нашим ворогом», — наголосив Умєров.

Він запросив всіх наших партнерів долучатися до ІТ- коаліції, аби бути частиною технологічного прориву у цій боротьбі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що ІТ-коаліція, яку очолить Естонія та Люксембург, допомагає українським Збройним силам вийти на новий рівень.

«Йдеться про зв’язок, про центри обробки даних, про архітектуру ІТ. Тож мета полягає у тому, щоб об'єднати найкращий досвід разом. Вже 11 країн доєднались до цієї коаліції. Ми вже маємо достатньо ресурсів, щоб розпочати перші закупівлі. Ми дуже сподіваємось, що це допоможе українським Збройним силам якнайшвидше перемогти», — сказав Певкур.

Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес зауважила, що IT-коаліція на чолі з Люксембургом і Естонією підтримує ЗСУ у розбудові безпечної інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій.

«З моменту її офіційного запуску було створено добре структуроване управління. Перші замовлення вже оприлюднені. Для досягнення поставлених цілей буде застосовано поетапний підхід, заснований на пріоритетах, визначених Україною. Надійний та безпечний зв’язок є ключовим для військового успіху України», — зазначила Бакес.

Вона закликала й інші країни приєднатися до цієї ініціативи.

Довідка Finance.ua:

ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Укрінформ За матеріалами:

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