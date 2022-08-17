100% термінальної мережі України прийматиме картки ПРОСТІР - НБУ — Finance.ua

100% термінальної мережі України прийматиме картки ПРОСТІР - НБУ Вчора 15:14 — Фондовий ринок

Упродовж найближчих двох місяців більшість платіжних терміналів банку будуть налаштовані на обслуговування карток національної платіжної системи. А вже до кінця року оновлення термінальної мережі повністю завершиться.

Також за допомогою картки ПРОСТІР можна буде зняти готівку в будь-якому з більш ніж 600 банкоматів UKRSIBBANK.

«Ми вдячні UKRSIBBANK за прийняте рішення приєднати свою мережу до національної платіжної системи. Тепер кожен українець матиме можливість здійснювати безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток будь-яких платіжних систем у будь-якому куточку України. Така можливість набула особливого значення в умовах воєнного стану», — наголосив директор Департаменту платіжних систем та іннваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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