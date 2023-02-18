10 шкідливих фінансових звичок, яких треба швидше позбутися — Finance.ua

10 шкідливих фінансових звичок, яких треба швидше позбутися Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

10 шкідливих фінансових звичок, яких треба швидше позбутися

Люди з приблизно однаковим рівнем доходу в результаті можуть мати абсолютно різні статки. Так відбувається через низку факторів, серед яких ваші буденні та, здавалося б, безневинні звички. Фахівці robota.ua назвали найпоширеніші фінансові шкідливі звички, які потрібно викорінити зі свого життя і ні в якому разі не передавати у спадок дітям, якщо хочете мати забезпечене майбутнє.

Відсутність сформованого бюджету

Як відомо, гроші люблять рахунок, а коли у вас немає чітко сформованого бюджету, ви не ведете обліку своїх витрат — ви шкодите своєму добробуту. Якщо маєте звичку витрачати все зароблене бездумно і починати економити, лише коли на вашій карті залишилось 100 грн до зарплати, то це точно негативно позначається на вашому фінансовому становищі.

Відсутність фінансової подушки

З першої шкідливої звички витікає наступна — коли ви не можете ефективно розпланувати свій бюджет, навряд чи у вас виходить заощаджувати. Відсутність заощаджень робить вас вразливим до непередбачуваних обставин та штовхає у постійні позики. Памʼятайте про золоте правило: відкладати щомісяця хоча б 10% від свого доходу. Тоді непередбачувана хвороба чи купівля нової техніки не буде для вас фінансовою катастрофою.

Життя у позику

Це одна з найшкідливіших фінансових звичок. Ви постійно купуєте речі в борг, проводите свята в борг, живите в цілому в борг... Борги накопичуються, і ваш прибуток скорочується з кожною новою позикою. Навчіться жити в рівень доходам, і ви зможете дозволити собі більше з часом.

Орієнтир на інших

Вам хочеться мати останній iPhone, як у подруги, чи купити машину, як у брата, проте ви не думаєте над відповідністю доходів їхнім речам. Якщо ваші друзі заробляють більше або живуть ощадливіше і можуть собі дозволити речі, про які ви лише мрієте, не поспішайте за ними. Інші люди не повинні контролювати ваші витрати, хоч і опосередковано.

Необдумані покупки

Похід в магазин без чіткого списку або спонтанна покупка через ейфорію від червоного цінника здатні принести більше шкоди вашим фінансам, аніж може здатися на перший погляд. Тож перед походом в магазин вивчіть вміст свого холодильника чи шафи та визначте, що вам дійсно потрібно, а що ви придбаєте та просто викинете з часом.

Безготівкові розрахунки

Користуватися банківською карткою звісно зручно, особливо коли вона привʼязана до вашого смартфона і для розрахунку в магазині не потрібно навіть діставати гаманець. А ще це безпечно та вигідно. Проте є у такому виді розрахунків і мінус — ви не відчуваєте реальних грошей і того, як витрачаєте їх. Зменшити шкоду від безготівкових розрахунків можна лише постійним контролем за своїми фінансами на карті.

Збереження «під матрацом»

Добре, що ви не витрачаєте весь дохід на швидкоплинні бажання, а вмієте розпоряджатися своїм бюджетом та заощаджувати. Проте древня звичка зберігати свої збереження «під матрацом» — шкідлива. З часом заощаджені кошти зʼїдає інфляція і ви не отримуєте від них потрібного матеріального втілення. Фінансові радники наголошують, що гроші повинні працювати, тому краще їх інвестувати або хоча б зберігати на депозиті.

Гонитва за легким заробітком

Вкладення фінансів у сумнівні інвестиційні проєкти на кшталт фінансових пірамід чи спокуса легкого підробітку в інтернеті із незрозумілими умовами — одна із найшкідливіших звичок. Таким чином у вас навряд чи примножиться достаток, лише будете витрачати і кошти, і психічне здоровʼя.

Відсутність фінансової дисципліни

Інколи здається, що нічого страшного не трапиться, якщо не оплатити комуналку, страхування чи інший обовʼязковий платіж цього місяця і перенести його на більш вдалий період. Це хибна думка, адже під час недотримання термінів у деяких випадках можуть накладатися штрафи, або платежі будуть накопичуватися місяць до місяця, що лише призведе до росту витрат.

Ненависна робота

Цілеспрямований працівник, який займається роботою до душі завжди досягає більшого та має кращий заробіток. А робота абиде — шкідлива звичка, яка впливає на ваше емоційне та фінансове задоволення життям. На ринку праці точно є пропозиції, які подарують вам більше фінансів та реалізацію на роботі мрії.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.