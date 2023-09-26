10-річні облігації Німеччини досягли піку дохідності — Finance.ua

10-річні облігації Німеччини досягли піку дохідності Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

10-річні облігації Німеччини досягли піку дохідності

Дохідність 10-річних облігацій Німеччини зросла до 2,8% на кінець вересня, досягнувши найвищого рівня з липня 2011 року, оскільки трейдери приходять до висновку, що провідним центральним банкам доведеться довше утримувати процентні ставки на високому рівні, щоб стримувати інфляцію.

Європейський центральний банк нещодавно здійснив 10-те поспіль підвищення ставок, що вказує на потенційну паузу в його політиці жорсткості, в той час як ФРС утримує ставки на 22-річному максимумі, але припускає можливість додаткового підвищення ставок.

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Зазначається, що тим часом інвестори очікують на європейські дані по інфляції, які будуть опубліковані пізніше цього тижня. Хоча базові показники інфляції, як очікується, продовжать знижуватись, вони можуть знову зрости через підвищення цін на нафту, говорять аналітики.

Нагадаємо, відтепер іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП.

Наразі можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших. Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.

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