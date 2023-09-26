10-річні облігації Німеччини досягли піку дохідності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

10-річні облігації Німеччини досягли піку дохідності

Фондовий ринок
94
10-річні облігації Німеччини досягли піку дохідності
10-річні облігації Німеччини досягли піку дохідності
Дохідність 10-річних облігацій Німеччини зросла до 2,8% на кінець вересня, досягнувши найвищого рівня з липня 2011 року, оскільки трейдери приходять до висновку, що провідним центральним банкам доведеться довше утримувати процентні ставки на високому рівні, щоб стримувати інфляцію.
Про це пише Trading Economics.
Європейський центральний банк нещодавно здійснив 10-те поспіль підвищення ставок, що вказує на потенційну паузу в його політиці жорсткості, в той час як ФРС утримує ставки на 22-річному максимумі, але припускає можливість додаткового підвищення ставок.
Читайте також
Зазначається, що тим часом інвестори очікують на європейські дані по інфляції, які будуть опубліковані пізніше цього тижня. Хоча базові показники інфляції, як очікується, продовжать знижуватись, вони можуть знову зрости через підвищення цін на нафту, говорять аналітики.
Нагадаємо, відтепер іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП.
Наразі можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших. Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.
Приєднуйтесь до конференції «Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку, та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу на фондовому ринку. Це ваша можливість зробити свої фінанси кращими! 📊

Деталі та реєстрація тут 🚀

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.