10 найкращих вживаних автомобілів з повним приводом — Finance.ua

10 найкращих вживаних автомобілів з повним приводом Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

10 найкращих вживаних автомобілів з повним приводом

Ринок вживаних автомобілів зараз, мабуть, популярний як ніколи. Тут можна знайти автівку на будь-який смак і гаманець, не є виключенням й авто з повним приводом. Ділимося десяткою найкращих автівок 4×4 на вторинному ринку, серед яких є не лише позашляховики, але й кілька комфортабельних продуктивних седанів.

10. Honda Legend 2005−2012

Для багатьох власників цього авто воно залишається одним з найкращих в житті. Бензиновий V6 має 295 кінських сил і 360 Нм крутного моменту, які передаються на дорогу через складну систему повного приводу. Поїздка на Legend не є еталоном комфорту, але власники повідомляють про приголомшливу надійність і в захваті від керованості автівки. В обслуговуванні не найдешевша машина, але знайти таку можна від 6 500 доларів.

9. Rover 75 1999−2005

Це вже справжня класика, особливо тому, що 75-й з’явився саме тоді, коли його час минув, і він більше нагадує автомобілі 80-х, ніж пізніх 90-х. Це дуже вдале відтворення класичних британських авто з акцентом на комфорт. При тому, що коштують вони дуже дешево навіть за моделі, про які добре дбали ентузіасти. Стиль цього авто старіє дуже витончено, а якість їзди залишається фантастичною. Попри те, що це порівняно не відомий автомобіль в Україні, на вторинному ринку доволі багато пропозицій від 3 до 7 тисяч доларів.

8. Skoda Superb 2008−2015

Перевірений покупцями народний автомобіль. Mk2 Superb базувався на платформі VW Group з подовженою колісною базою та був значно вищої якості, ніж його колишній брат Octavia. Всередині тихо, комфортно й багато місця. Вибирайте плавний і потужний бензиновий 1.8 turbo замість дизеля. Звертайте увагу на те, чи міняли масло кожного року, й на стан коробки передач DSG. Ви зможете знайти вживаний Superb за ціною від 5 тисяч доларів.

7. Lexus GS 450H 2006−2009

Вживаний Lexus — це майже завжди безпрограшний варіант. Про безпеку, комфорт та надійність цих автомобілів ходять легенди. Одним з таких є й GS, який буде чудовим варіантом, якщо ви шукаєте потужний і комфортний автомобіль для тривалих поїздок. Тут також дуже просторий салон, але якщо ви заповните його пасажирами, то багажник навряд вмістить всі їхні речі. Придбати таку автівку на українському вторинному ринку можна за 8 тисяч доларів.

6. BMW 5 Series GT 2010−2016

Автомобілі з повним приводом чудово підходять для подорожей — факт. Позашляховики — для подорожей бездоріжжям, а повноприводні седани, як цей, — для подорожей шосе й автобанами. Ця BMW зробить вашу поїздку між різними містами та країнами максимально комфортною й розслабляючою (і це стосується й пасажирів). Якщо ви постійно хотіли більше подорожувати, але не могли знайти мотивацію, то придбайте таке авто й ви просто не будете хотіти вставати з-за керма. Знайти таку автівку в Україні можна від 14 тисяч доларів США.

5. Jeep Cherokee 1993−2000

Якщо ви шукаєте позашляховик для розваг та змагань на бездоріжжі й плануєте його модернізувати, то однією з найкращих платформ для цього є перевірений роками JEEP. Це винятково надійні автомобілі. Cherokee серії XJ вироблявся в США з 1983 року, але прибув до нас набагато пізніше і не продавався у великих кількостях. Ви, мабуть, не знайдете власника такого авто, який би не відгукувався про нього з любов’ю. Заправляти Cherokee доведеться часто, тут дуже спраглі двигуни, але проїдуть вони понад мільйон кілометрів. Пропозиції на вторинному українському ринку на такі авто стартують від 5 тисяч доларів, але їх порівняно мало.

4. Land Rover Defender 1990−2016

Чудовий британський всюдихід, який пропонує чи не максимально можливу прохідність. Це авто може похвалитися технологічністю та величезною кількістю налаштувань повного приводу. Мабуть, найкращий вибір, якщо ви плануєте навколосвітню подорож й хочете уникати асфальтованих доріг. Коштує така штука дорого: від 17 тисяч доларів за модель 1990-х років.

3. Toyota Land Cruiser 1984 — дотепер

Можете зупинитися тут, якщо шукаєте максимально надійний автомобіль для бездоріжжя. Якщо плануєте розважатися на пісках, болотах та каміннях, то шукайте старіший Land Cruiser, а якщо хочете більше комфорту, то чим новіше це авто, тим краще. Пропозицій різних років на вторинному ринку достатньо й починаються вони від 10 тисяч доларів США.

2. Volkswagen Touareg 2002−2010

Автомобіль, який породив пів дюжини альтернатив Volkswagen на своїй платформі, завжди мав добру репутацію в автомобільній промисловості й був ледь не еталоном для інженерів інших виробників. Він привабливий і надійний у формі першого покоління. Позашляхові здібності - не головна його особливість, але це презентабельний комфортний автомобіль, який потішить вас купою опцій та місткістю багажника й просторістю салону. На ринку вживаних авто пропозицій вдосталь, починаючи від 7 тисяч доларів.

1. Land Rover Discovery 2004−2009

Це точно ваш вибір, якщо ви шукаєте люксовий автомобіль, який не боїться забруднитися й довезе вас до місця призначення, не залежно від того чи є там дорога. Зважаючи на свій вік, Discovery все ще виглядає на диво стильно й окрім комфорту та позашляхових вмінь запропонує вам чудову практичність та потужність. Чудовий універсальний автомобіль, який можна знайти на вторинному ринку від 10 тисяч доларів. Обирати доведеться прискіпливо, але пропозицій вдосталь.

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