10 міст світу, які слід обов'язково відвідати навесні — Finance.ua

10 міст світу, які слід обов'язково відвідати навесні
Весна — чудова пора року для подорожей. Було названо найкраще місто у світі, яке варто відвідати протягом сезону, але британські туристи можуть бути там небажаними.
Нове дослідження, проведене експертами з подорожей Bounce, виявило найкраще місто у світі для вивчення навесні, пише express.co.uk.
Щоб визначити місто-переможець, команда вивчила середню кількість опадів, температуру та речі, які варто зробити протягом весни.
Найкращі міста на весну:
- Амстердам, Нідерланди.
- Лондон, Англія.
- Прага, Чехія.
- Пекін, Китай.
- Рим, Італія.
- Лас-Вегас, США.
- Париж Франція.
- Відень, Австрія.
- Мельбурн, Австралія
- Лос-Анджелес, США.
Амстердам очолив список і був визнаний найкращим містом у світі для відпочинку навесні.
Туристи, які збираються до міста наприкінці квітня, зможуть долучитися до міських святкувань Дня Короля 27 квітня.
Люди виходять на вулиці в помаранчевому вбранні, щоб відсвяткувати день народження короля Віллема Олександра та танцювати до пізньої ночі.
Весна — також найкраща пора року, щоб відвідати захоплюючі тюльпанові поля на Фестивалі тюльпанів Кекенхоф.
Довідка Finance.ua:
- Британські експерти склали рейтинг найдешевших і найдорожчих європейських курортів з урахуванням цін на каву та пиво. Про це пише УНН з посиланням на Euronews. Щоб визначити найдешевші напрямки у світі на 2023 рік, автори звіту порівняли вартість восьми основних туристичних товарів, включаючи каву, пиво, сонцезахисний крем та обід із трьох страв.
- Столиця Ісландії з вражаючою сучасною архітектурою та геотермальними басейнами є одним із найдорожчих місць у Європі, де можна поїсти та випити. Тут розвивається крафтове пивоваріння і вирує нічне життя, але вечірній відпочинок може сильно вдарити по гаманцю — пляшка пива або келих вина коштуватимуть майже 10,25 євро. Рахунок за вечерю із трьох страв на двох із домашнім вином становитиме близько 156 євро.
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