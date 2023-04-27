10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах

Технології&Авто
94
10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах
10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах
Навіть при дбайливому відношенні, регулярному сервісному обслуговуванні та делікатному режимі водіння машини з дешевих компонентів та матеріалів не зможуть прослужити вам довгі роки.
Обслуговування автомобіля є важливим етапом при експлуатації транспортного засобу, який є обов’язковим для машин будь-якого цінового сегмента, класу та цільового призначення. Необхідність обслуговувати транспортний засіб виникає через певний час або пробіг, причому витрати на ці заходи у всіх автовласників різні.
Місце для вашої реклами
При цьому важливо розуміти різницю між експлуатаційними витратами та сервісним обслуговуванням. До першої категорії відносяться всі витрати на підтримку автомобіля у справному стані. Серед них: купівля палива та витратних матеріалів, оплата послуг паркування, страхові внески, податкові збори тощо. Під обслуговуванням маються на увазі ремонтні роботи, причому як регламентні, так і позапланові.
Щоб визначити список найвитратніших в обслуговуванні автомобілів, необхідно сформувати конкретні рамки та критерії. Звичайно, тут не будуть представлені преміальні марки: Bentley, Lamborghini, Ferrari і т. п.
Витрати на утримання таких машин свідомо колосальні.
1. Land Rover Discovery
2. Mercedes-Benz S-клас W221.
3. Volkswagen Passat.
4. BMW 7 Series.
5. Ford Mustang.
6. Porsche Cayenne Turbo.
7. Nissan Maxima.
8. Audi A8.
9. Subaru Forester.
10. Mazda 6.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua

За матеріалами:
Автотема
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.