10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах — Finance.ua

10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах
Навіть при дбайливому відношенні, регулярному сервісному обслуговуванні та делікатному режимі водіння машини з дешевих компонентів та матеріалів не зможуть прослужити вам довгі роки.
Обслуговування автомобіля є важливим етапом при експлуатації транспортного засобу, який є обов’язковим для машин будь-якого цінового сегмента, класу та цільового призначення. Необхідність обслуговувати транспортний засіб виникає через певний час або пробіг, причому витрати на ці заходи у всіх автовласників різні.
При цьому важливо розуміти різницю між експлуатаційними витратами та сервісним обслуговуванням. До першої категорії відносяться всі витрати на підтримку автомобіля у справному стані. Серед них: купівля палива та витратних матеріалів, оплата послуг паркування, страхові внески, податкові збори тощо. Під обслуговуванням маються на увазі ремонтні роботи, причому як регламентні, так і позапланові.
Щоб визначити список найвитратніших в обслуговуванні автомобілів, необхідно сформувати конкретні рамки та критерії. Звичайно, тут не будуть представлені преміальні марки: Bentley, Lamborghini, Ferrari і т. п.
Витрати на утримання таких машин свідомо колосальні.
1. Land Rover Discovery
2. Mercedes-Benz S-клас W221.
3. Volkswagen Passat.
4. BMW 7 Series.
5. Ford Mustang.
6. Porsche Cayenne Turbo.
7. Nissan Maxima.
8. Audi A8.
9. Subaru Forester.
10. Mazda 6.
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