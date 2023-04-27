10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах — Finance.ua

10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах

Навіть при дбайливому відношенні, регулярному сервісному обслуговуванні та делікатному режимі водіння машини з дешевих компонентів та матеріалів не зможуть прослужити вам довгі роки.

Обслуговування автомобіля є важливим етапом при експлуатації транспортного засобу, який є обов’язковим для машин будь-якого цінового сегмента, класу та цільового призначення. Необхідність обслуговувати транспортний засіб виникає через певний час або пробіг, причому витрати на ці заходи у всіх автовласників різні.

При цьому важливо розуміти різницю між експлуатаційними витратами та сервісним обслуговуванням. До першої категорії відносяться всі витрати на підтримку автомобіля у справному стані. Серед них: купівля палива та витратних матеріалів, оплата послуг паркування, страхові внески, податкові збори тощо. Під обслуговуванням маються на увазі ремонтні роботи, причому як регламентні, так і позапланові.

Щоб визначити список найвитратніших в обслуговуванні автомобілів, необхідно сформувати конкретні рамки та критерії. Звичайно, тут не будуть представлені преміальні марки: Bentley, Lamborghini, Ferrari і т. п.

Витрати на утримання таких машин свідомо колосальні.

1. Land Rover Discovery

2. Mercedes-Benz S-клас W221.

3. Volkswagen Passat.

4. BMW 7 Series.

5. Ford Mustang.

6. Porsche Cayenne Turbo.

7. Nissan Maxima.

8. Audi A8.

9. Subaru Forester.

10. Mazda 6.

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