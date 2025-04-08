1 млрд грн на підтримку оборони: стартувала програма для виробників військових комплектуючих — Finance.ua

1 млрд грн на підтримку оборони: стартувала програма для виробників військових комплектуючих Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

1 млрд грн на підтримку оборони: стартувала програма для виробників військових комплектуючих

В Україні запустили нову державну програму на 1 млрд гривень «Зроблено для Перемоги», спрямовану на підтримку національних виробників компонентів для озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Фінансування програми здійснюється з державного бюджету, на основі грантової програми для виробників переробної промисловості.

«Минулого року ми розширили програму грантів на переробку і дали можливість користуватися нею й виробникам дронів. Тепер запускаємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування — 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах та виробників БПЛА діють окремі умови — грант може покрити до 80%», — заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Хто може отримати грант

Отримати грантові кошти можуть майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи, які працюють за КВЕДами категорії С. Подати заявку можуть усі підприємці, окрім тих, що працюють на тимчасово окупованих територіях.

На момент подачі заявки підприємець не повинен мати заборгованості по сплаті податків, не перебувати в стані банкрутства та не притягуватись до відповідальності за корупцію.

Куди можна спрямувати кошти

Грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з впровадженням нового програмного забезпечення.

Умови програми

Максимальна сума гранту — 8 мільйонів гривень. Програма передбачає співфінансування: 50% фінансує держава, 50% - власні кошти виробника. Для виробників безпілотників та підприємств у прифронтових регіонах діють пільгові умови співфінансування — держава вкладає 80% вартості проєкту та ще 20% забезпечує підприємство.

Для отримання гранту «Зроблено для Перемоги» виробнику комплектуючих для виробів озброєння та військової техніки необхідно обрати банк та подати заявку з бізнес-планом на порталі «Дія». Бізнес-план підприємства оцінює банк, рішення щодо видачі гранту ухвалює Міністерство економіки України.

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