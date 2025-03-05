1 млн грн на будівництві бюветів: Києві судитимуть керівницю КП та двох підрядників — Finance.ua

1 млн грн на будівництві бюветів: Києві судитимуть керівницю КП та двох підрядників Сьогодні 19:33 — Кримінал

1 млн грн на будівництві бюветів: Києві судитимуть керівницю КП та двох підрядників

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно генеральної директорки спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» та директорів двох приватних товариств, обвинувачених у заволодінні бюджетними грошима у складі організованої групи під час будівництва бюветів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про будівництво бюветного комплексу на бульварі Перова у Дніпровському районі та буріння артезіанської свердловини малої продуктивності на вулиці Прирічній в Оболонському районі міста Києва.

Як встановлено під час проведення експертиз, обсяги проведених будівельних робіт та їх фактична вартість не відповідають обсягам, зазначеним у проєктно-кошторисній документації та актах приймання виконаних робіт.

Зокрема не відповідають дійсності дані щодо глибини свердловин, а також вартості використаних будівельних матеріалів.

Це призвело до матеріальних збитків бюджету столиці на майже 1 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування проводили слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами УСР у м. Києві ДСР НП України.

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