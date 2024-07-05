1,7 млн доларів за керівні посади на митниці для «потрібних людей»: в Держмитслужбі попередили масштабну корупцію — Finance.ua

1,7 млн доларів за керівні посади на митниці для «потрібних людей»: в Держмитслужбі попередили масштабну корупцію
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
За даними слідства, $1 млн пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в $500 тис. та $200 тис. відповідно.
Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.
Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.
Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.
Поділитися новиною