1,7 млн доларів за керівні посади на митниці для «потрібних людей»: в Держмитслужбі попередили масштабну корупцію — Finance.ua

1,7 млн доларів за керівні посади на митниці для «потрібних людей»: в Держмитслужбі попередили масштабну корупцію Сьогодні 11:16 — Кримінал

1,7 млн доларів за керівні посади на митниці для «потрібних людей»: в Держмитслужбі попередили масштабну корупцію, nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

За даними слідства, $1 млн пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в $500 тис. та $200 тис. відповідно.

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Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.

Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.

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